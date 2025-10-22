Европейските лидери оказват нов натиск върху Русия да прекрати войната в Украйна

Лидерите на най-могъщите европейски държави издадоха съвместно изявление в подкрепа на Украйна след съобщенията за разрив между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

Войната в Украйна изглежда е в ключов момент. Руските сили постигат бавен, но скъпоструващ напредък . Украинската армия се бори усилено, но изглежда няма ресурсите за контраатака. Съединените щати многократно променят позицията си по въпроса и не предоставят военната помощ, която преди предоставяха, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

В отговор на съобщения за разрив между Тръмп и Зеленски, лидерите на осем европейски държави (Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Норвегия, Финландия, Дания и Полша), както и ръководителят на Европейския съюз, издадоха съвместно изявление в подкрепа на Украйна.

„Решително подкрепяме позицията на президента Тръмп, че боевете трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка на преговорите. Оставаме ангажирани с принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила“, заявиха европейските лидери.

Европейските лидери обаче предупредиха, че Русия използва тактика на бавене, за да удължи конфликта и страданията на милиони в опит да подобри преговорната си позиция. За разлика от Украйна, която разчита на постоянната подкрепа на своите съюзници и партньори, за да продължи да се бори, Русия не се отчита пред никого и е в състояние да води война, необезпокоявана от международни или вътрешнополитически съображения.

„Следователно, ние сме категорични, че Украйна трябва да бъде във възможно най-силната позиция – преди, по време и след всяко прекратяване на огъня. Трябва да увеличим натиска върху руската икономика и нейната отбранителна промишленост, докато Путин не е готов да сключи мир. Разработваме мерки за използване на пълната стойност на обездвижените суверенни активи на Русия, така че Украйна да разполага с необходимите ѝ ресурси“, се казва още в изявлението.

Съвместното изявление завърши с уточнението, че Европейският съвет ще се събере по-късно през седмицата, а лидерите на „коалицията на желаещите“ ще се съберат, за да обсъдят спецификата на обявените мерки.

Няколко европейски държави показаха решимост да подкрепят отбраната на Украйна срещу Русия, независимо от решението на Съединените щати. Обединеното кралство, по-специално, пое водеща роля в международните усилия за подкрепа на Киев, предоставяйки оръжейни системи, боеприпаси, пари и обучение на украинските сили.

Отношенията между САЩ и Украйна

Откакто дойде на власт, администрацията на Тръмп промени няколко пъти позицията си по отношение на Украйна.

Първоначално администрацията на Тръмп спря щедрата военна помощ на предишната администрация, като същевременно призова Украйна да седне на масата за преговори. След това администрацията възобнови част от военната помощ и позволи на съюзниците от НАТО да изпращат произведени в САЩ оръжейни системи и боеприпаси на враждебно настроената страна. След това, за първи път след руската инвазия, президентът на САЩ се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска с големи надежди, че срещата на върха ще сложи край на почти четиригодишния конфликт. Това не се случи. След това Белият дом отново промени курса и изрази пълна подкрепа на Украйна, като Тръмп дори заяви, че Киев може да надделее и дори да освободи цялата си окупирана от Русия територия. Накрая, в последния епизод от сагата, Тръмп призова Зеленски да приеме руските условия и да отстъпи Донбас и Крим на Русия.

Все още не е ясно дали позицията на Тръмп спрямо Украйна е преговарящ ход, целящ да доведе двете страни до масата за преговори и да сложи край на най-кървавия конфликт на европейска земя след края на Втората световна война.