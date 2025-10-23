IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Андрей Цеков, ПП-ДБ: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС

За ДПС няма никаква изгода да участват официално, смята депутатът

23.10.2025 | 10:08 ч. 10
Кадър: БНТ

ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС. Това каза депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Цеков пред БНТ.

 „Последната седмица е логичен завършек на процес, който има дългогодишна история. Видяхме официализиране на участието на ДПС в управлението, факт, който присъства непрекъснато през последните 12-13 години“, коментира Андрей Цеков от ПП-ДБ.

Той обясни, че опитите на Борисов за формализиране на властта чрез включването на ДПС са били видими още с ротационното управление.

„Това беше опит на Борисов да осветли управлението, връщайки се на министър-председателския пост с министри от "ДПС – Ново начало". Но за ДПС няма никаква изгода да участват официално, те ползват лицето на заем, а ГЕРБ е просто фасадата“, обясни Цеков.

По думите му те не влизат официално във властта явно, защото ползват всичките предимства на властта.

 „За „ДПС - Ново начало“ няма никаква изгода да участва във властта, по-скоро би било негатив да участва официално във властта. Те ползват лицето назаем на ГЕРБ", заяви депутатът от ПП-ДБ.

Цеков подчерта ролята на опозицията. „Работата на опозицията е да осветлява явленията, които се случват в сенките на завладяната държава. Насочването на прожекторите към тази система е най-сигурният начин да се сложи началото на нейния край“, коментира още Цеков.

