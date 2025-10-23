Андрей Цеков, ПП-ДБ: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС

ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС. Това каза депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Цеков пред БНТ.

„Последната седмица е логичен завършек на процес, който има дългогодишна история. Видяхме официализиране на участието на ДПС в управлението, факт, който присъства непрекъснато през последните 12-13 години“, коментира Андрей Цеков от ПП-ДБ.

Той обясни, че опитите на Борисов за формализиране на властта чрез включването на ДПС са били видими още с ротационното управление.

„Това беше опит на Борисов да осветли управлението, връщайки се на министър-председателския пост с министри от "ДПС – Ново начало". Но за ДПС няма никаква изгода да участват официално, те ползват лицето на заем, а ГЕРБ е просто фасадата“, обясни Цеков.

По думите му те не влизат официално във властта явно, защото ползват всичките предимства на властта.

„За „ДПС - Ново начало“ няма никаква изгода да участва във властта, по-скоро би било негатив да участва официално във властта. Те ползват лицето назаем на ГЕРБ", заяви депутатът от ПП-ДБ.

Цеков подчерта ролята на опозицията. „Работата на опозицията е да осветлява явленията, които се случват в сенките на завладяната държава. Насочването на прожекторите към тази система е най-сигурният начин да се сложи началото на нейния край“, коментира още Цеков.