Започва изпълнението на плана за обезопасяване и буксировка на "Кайрос"

Започва изпълнението на одобрения оперативен план за обезопасяване и последваща буксировка на танкера "Кайрос", заседнал в района на Ахтопол, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Планът е изготвен съвместно от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и изпълнителя на операцията "БМФ ТАГ СЪРВИС" (BMF TUG Service).

Тази сутрин в пристанище Бургас беше доставен авариен морски генератор с мощност 150 kW, предназначен за възстановяване на работата на котвеното устройство на танкера. Генераторът ще бъде натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

В утрешния ден (14 декември) работният катер ще придвижи генератора до танкера "Кайрос". Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва с цел осигуряване на безопасни условия за следващия етап от операцията, обясниха от министерството.

На 15 декември (понеделник) се предвижда три влекача да бъдат придвижени в района на танкера и да започне вдигане на котвата и буксировка съгласно одобрения план. Очаква се операцията да приключи в същия ден с безопасно закотвяне на танкера в предварително определен район в Бургаския залив, пише още в съобщението.

По време на цялата операция "Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.

За изпълнение на дейностите по операцията правителството е одобрило решение за осигуряване на 1,2 млн. лева, припомня БТА. Миналия петък танкерът "Кайрос", плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол. След заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии от Областната администрация в Бургас съобщиха, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията.

Свързани статии Отлагат изтеглянето на танкера "Кайрос", изоставен край Ахтопол

Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов поискаха разяснение от посланика на Турция в България Мехмет Уянък относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в българските териториални води. Турският дипломат е заявил, че операцията с танкера "Кайрос" край българския бряг е била извършена от частна турска компания без предварително уведомяване на турската държава. По думите му турските институции вече са започнали разследване по случая и ще предоставят своевременно пълна информация на българските власти.