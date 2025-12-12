Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в боя за световната титла

Българската звезда в професионалния бокс Кубрат Пулев (44 г.) загуби с нокаут в шестия рунд от руската машина за нокаути Мурат Гасиев (32 г.) регулярната световна титла в тежка категория.

Кобрата спечели шампионския пояс преди година с победата над Махмуд Чар в "Арена София", но бе повален от Гасиев.

Кобрата има актив от 32 победи, 14 от които с нокаут, и само 3 поражения.

Днешният му съперник Мурат Гасиев е бивш шампион в полутежка категория на WBA и IBF. Активът му на професионалният ринг е 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби.

Иначе кантарът преди мача показа, че Пулев е 115 кг, докато съперникът му тежи 104,7 кг

1.Рунд

Мачът започна с леки опознавателни удари. Край ринга ехтеше „Българи юнаци“ и „Кобра“. Пулев нанесе добър прав десен, а след това и ляв прав. Първият рунд премина при доминиране на българина, който видимо бе по-активният на ринга.

2. Рунд

Гасиев продължи да действа предпазливо. Кобрата успя да намери пояса на съперника. Пулев вкара дясната ръка. Гасиев нанесе десен прав в гърдите на Пулев.

3. Рунд

Пулев притисна съперника си с ляв прав. След това българинът го удари и в лицето. Пулев направи неуспешна комбинация с дясната ръка. Руският боксьор отново бе предпазлив. Гасиев се отчете с ляво кроше, последвано от боди шот. Пулев също атакува тялото на опонента със силния си ляв прав. Гасиев за първи път ползва лявата ръка през гарда на Кубрат. Руснакът вкара десен ъперкът, Пулев отговори с ляв прав.

4.Рунд

Рундът започна с активна игра на Пулев, който доминираше с прави удари. Гасиев успя да намали дистанцията и пласира две мощни крошета в главата на българина, но Пулев ги отрази и запази превъзходството си през по-голямата част от рунда.

Рунд 5:

Пулев започна с експлозивна атака, разклащайки Гасиев с ляво кроше и десен прав през гарда. Руснакът отвърна бързо с мощно дясно кроше, но Пулев завърши рунда по-активно, нанасяйки няколко силни десни удара в брадичката на съперника си.

Рунд 6:

Късо ляво кроше повали Пулев на ринга, а реферът прекрати двубоя преди да завърши отброяването. Така руснакът победи Кобрата.

