Гърците избират България за екскурзии в почивните дни

Гърците отново избират България за почивка и екскурзии за почивните дни.

По повод църковния празник в неделя - свети Димитър, и националния празник на 28 октомври туристическите агенции съобщават за интерес на гърците към пътуване извън страната.

Наред с дестинациите Париж, Барселона, Прага и Будапеща много от гърците са избрали и българските курорти. Увеличен е интересът към организираните екскурзии до българското Черноморие за посещение на Бургас и Варна. Програмите включват също запознаване със забележителностите на Велико Търново, което тази година също е търсено място.

Има голям интерес към тур по българските манастири, съобщава БНР.

Несъмнено търсени са зимните курорти поради природата и условията, които предлагат хотелите в Банско, Боровец и Пампорово. Има интерес също към спа курортите Велинград и Хисаря, които стават все по-популярни сред гърците, отбелязват от туристическите агенции.

Засилен е вътрешният туризъм за празниците с посещения до островите в Егейско море, където цените са намалени през този сезон.