Нов ключов участък от пътя София – Варна влиза в измерването на средната скорост

Нов ключов участък от пътя София – Варна, използван често за изпреварвания и каране с по-висока скорост, влиза в обхвата на средната скорост.

Това е по-голямата част от пътя между Севлиево и Велико Търново, по-конкретно участъка между селата Момин сбор и Богатово (км 93+155 и км 116+900). Отсечката е с обща дължина от 23.7 километра. С нея отсечките в нашата страна, в които се мери средна скорост, станаха над 40.

Като цяло по пътя от София до Варна измерването на средната скорост се извършва на все повече отсечки. На завършената част от магистрала "Хемус" това са отсечките Белокопитово - Каспичан и Девня - Игнатиево, а по първокласния път - Български извор - Сопот, Сопот - Голец, Ряховците - Богатово и Богатово - Момин сбор.

Друга натоварена част от пътищата у нас също влиза в средната скорост – отсечката от Поликраище до Полски Тръмбеш (км 89+971 и км 68+946) на пътя Велико Търново – Русе. Нейната дължина е точно 21 километра.

Всички участъци от републиканската пътна мрежа, които са част от измерването на средната скорост, може да видите тук