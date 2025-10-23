Пекин въведе такса за американски кораби, пристанищата в Китай са задръстени

Времето за изчакване за кораби за суровини, стоящи на опашка пред китайските пристанища, се увеличи до най-дълго тази година поради геополитическите спорове между Пекин и Вашингтон.

Китай въведе солидна допълнителна такса за кораби, за които е известно, че имат американски връзки, което накара корабоплавателната индустрия да опитва да подготви документи или да намери заобиколни решения.

Прекъсването разтърси корабните пазари и може да се отрази на световната верига за доставки, засягайки течни товари като суров петрол, както и кораби за насипни товари като желязна руда.

Средно 2,66 дни са били необходими на кораб да стигне до кей след пристигане през седмицата до 19 октомври, според изчисления на Bloomberg, базирани на данни от платформата за проследяване на кораби Kpler във вторник. Това е увеличение от 17% за седмицата и най-дългият период тази година, показват изчисленията.

Новите такси на Пекин влязоха в сила миналата седмица, само дни след като бяха обявени за първи път. Изискването всеки кораб с поне 25% американска собственост да подлежи на мита, означава, че всеки собственик или оператор - независимо дали е базиран в САЩ - може да бъде засегнат. Този кратък срок накара корабните компании да преразгледат структурите си на собственост, да подготвят необходимите документи или да заменят корабите.

Смущенията разтърсиха корабните пазари, тъй като чартъристите и корабособствениците се втурнаха да уредят сделките и да резервират кораби, отговарящи на изискванията. Цената за резервиране на много големи кораби за суров петрол (VLCC) по бенчмарк маршрута от Близкия изток до Китай беше близо 84 000 долара към вторник, което е с 48% по-високо, отколкото в деня преди обявяването.

Китай е най-големият вносител на суровини в света и прекъсванията на доставките на кораби – ако продължат – биха могли да се отразят на световната верига за доставки, засягайки течни товари като суров петрол, както и кораби за насипни товари като желязна руда.

Средната цена за резервиране на кораби Capesize по основни маршрути остана висока във вторник, въпреки изключението, обявено от Пекин в последния момент, което пощади повечето от тези големи кораби за насипни товари. Около 88 кораба Capesize чакаха да разтоварят в Китай през първите две седмици на октомври, в сравнение с 55 в края на септември, според анализ на данните на AXSMarine от BRS Shipbrokers.