Плъх навести българска двойка по време на вечеря в Рим ВИДЕО

Видеото на сем. Велчеви стигна до италианските новинарски сайтове

23.10.2025 | 14:56 ч. 6
За семейство Велчеви неочакваният гост на трапезата на терасата на ресторант в Рим на фона на Колизея е бил плъх. 

Какво може да бъде истински романтично? Отговорът е много прост – романтична вечеря на фона на Колизея с неочакван гост на трапезата. До тази констатация са стигнали съпрузите Васил и Петя Велчеви, които са били в Рим за участие в полумаратона, организиран по-рано този месец, пише италианската медия „Скай Ти Джи 24“, цитирана от бТВ.

Животинката се е появила от процеп над главата на Васил, докато той вечерял със съпругата си в ресторанта в деня преди полумаратона. Първоначално двойката се стреснала при появата на гризача. После обаче съпрузите се окопитили и заснели сцената. След което нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник.

Семейство Велчеви е публикувало видеото от сцената в социалните мрежи, след което видеото се завъртя и в италиански новинарски сайтове и предизвика разнородни коментари.

Полумаратонът в Рим се състоя на 19 октомври.

