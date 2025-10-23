От лютив спрей до хладни оръжия: Защо децата стават все по-агресивни?

Членът на Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица Галена Новкова заяви пред Bulgaria ON AIR , че има много фактори, които могат да доведат до проява на агресия сред децата. Тя подчерта, че сред тях е семейството. Индентично мнение изрази и кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

Всеки ден ставаме свидетели на агресивно поведение от деца към деца. Напоследък инцидентите стават все по-кървави, като дори се стига до убийства от деца на деца.

Тази сутрин в училище в Бургас ученичка напръска с лютив спрей друго момиче в коридора, пострада и учителка, преди дни 15-годишен уби свой връстник в софийски мол, друг ученик наръга дете в училище .

Факторите децата да стават агресивни

"Важни са факторът семейство, в което има най-различни примери на възпитание, социалната и приятелската среда, психологичните и физиологични аспекти в отделните възрасти. В пубертета има бум от хормони, тестостерон, който води до агресивни прояви, депресивни състояния, търсене на идентичност и принадлежност към отделни групи", посочи клиничният психолог.

Въоръжени и опасни в училище

Тя изтъкна, че практиката ученици да носят хладно оръжие не е от сега.

"Работех като педагогически съветник и чекмеджето ми беше пълно с джобни ножчета - за самоотбрана. Всичко започва в ранна възраст, личният пример, как се поставят граници... Авторитарният стил води до натрупване на агресия и една малка искра може да предизвика фойерверки", каза още Галена Новкова.

Кметът на столичния район "Слатина" Георги Илиев е категоричен, че агресията не е напускала никога българското училище.

"Социалните медии играят огромна роля. За няколко лайка повечето децата са готови да направят чудовищни неща. Също така не осъзнават, че вербалната агресия също е агресия", каза районният кмет пред Bulgaria ON AIR.

По думите му родителите отделят все по-малко време, за да говорят с децата си, а това е от съществено значение от ранна възраст.

Като мярка срещу агресивното поведение на децата той е предприел инициатива за изграждане на спортни площадки в "Слатина", каквито са липсвали години наред.

"Има и уреди за фитнес - опитваме се да насочим агресията. Организираме обучение по бокс - имаме от квартала европейски и световни шампиони. Много са зависимостите, на които могат да се поддадат децата. Важно е да знаят как една малка стъпка води до следваща и до следваща", предупреди Георги Илиев.