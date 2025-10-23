Теменужка Петкова успокои: Бюджетната процедура е в ход

Бюджетната процедура е в ход. Това каза финансовият министър Теменужка Петкова в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за изготвянето на проектобюджета за 2026 г.

До края на октомври проектът на бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание.

Призовавам за още малко търпение, посочи министърът.

Преди 31 октомври бюджетът трябва да мине през тристранен съвет, както и през Министерския съвет, заради което опозицията прогнозира, че правителството ще закъснее. Още повече, че това е първият бюджет в евро и ще трябва да бъде предоставен и в Брюксел.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви: „След като съм осигурил мнозинство на правителството и на премиера Желязков, аз съм осигурил, без да има никаква щета отникъде, да седнат да се разберат за бюджета вече четирите партии“.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че ако не бъдат спазени сроковете, то това би било прецедент за 35 години.

Теменужка Петкова бе в парламента за разговор с Бойко Борисов относно възможността за изготвяне на постановление за връщането на автомобили и шофьори на държавния глава, каза по-рано пред журналисти лидерът на ГЕРБ.