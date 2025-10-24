IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Керемедчиев: Санкциите срещу “Лукойл“ са като “финансов COVID“

Явор Куюмджиев: Горивата у нас няма да изчезнат, но могат да бъдат по-скъпи

24.10.2025 | 12:22 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

След новите санкции, наложени от САЩ на “Лукойл”, премиерът Росен Желязков свиква извънредно заседание на Министерски съвет. Експерти предупреждават за риск от разтърсване на пазара и настояват за бързи решения в рамките на един месец.

Пълната картина около наложените от Министерството на финансите на САЩ санкции върху компании от групата на “Лукойл“ ще бъде докладвана днес на премиера.

Според бившия зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев санкциите забраняват на американски граждани и компании всякакви финансови отношения с посочените фирми, а за неамерикански лица предвиждат т.нар. “вторични санкции” при “значителни“ транзакции с тях. 

"Който казва, че няма проблем с наложените санкции от страна на САЩ на "Лукойл", трябва да помисли втори път. България получава много сериозен удар върху националната сигурност", коментира още Керемедчиев.

Керемедчиев е на мнение, че наложените санкции действат като “финансов COVID“ – заразява и свързаните контрагенти, банки и платежни оператори.

Пред bTV бившият зам.-министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев очерта два сценария. При единия държавата временно поема управлението (чрез “особен управител“) на българските дружества, за да гарантира доставки и разплащания.

”За това обаче липсват изцяло изработени подзаконови правила – как се поема контролът, през коя юридическа структура ще се закупува суров нефт и ще се продава продукцията. Невъзможност за нормални разплащания, което би довело до спиране на операции, подобно на казуса със сръбската рафинерия, където плащания с карти бяха блокирани заради участието на американски финансови институции в картовите схеми”, обясни Куюмджиев.

“Няма как да се разплащаш, ако банката ти бъде санкционирана. В кеш никой няма да носи стотици милиони“, добави бившият зам.-министър на икономиката и подчерта, че хоризонтът за действие е около един месец.

"Горивата у нас няма да изчезнат, но могат да бъдат по-скъпи. Единственото, което можем да се опитаме да направим, е да се помолим да се направи отсрочка за санкциите за "Лукойл", каза още Куюмджиев.

Керемедчиев и Куюмджиев очакват натиск върху цените. Международните пазари вече реагираха с поскъпване на петрола с 4–5% през последните дни.

