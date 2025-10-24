Керемедчиев: Санкциите срещу “Лукойл“ са като “финансов COVID“

След новите санкции, наложени от САЩ на “Лукойл”, премиерът Росен Желязков свиква извънредно заседание на Министерски съвет. Експерти предупреждават за риск от разтърсване на пазара и настояват за бързи решения в рамките на един месец.

Пълната картина около наложените от Министерството на финансите на САЩ санкции върху компании от групата на “Лукойл“ ще бъде докладвана днес на премиера.

Според бившия зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев санкциите забраняват на американски граждани и компании всякакви финансови отношения с посочените фирми, а за неамерикански лица предвиждат т.нар. “вторични санкции” при “значителни“ транзакции с тях.

"Който казва, че няма проблем с наложените санкции от страна на САЩ на "Лукойл", трябва да помисли втори път. България получава много сериозен удар върху националната сигурност", коментира още Керемедчиев.

Керемедчиев е на мнение, че наложените санкции действат като “финансов COVID“ – заразява и свързаните контрагенти, банки и платежни оператори.

Пред bTV бившият зам.-министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев очерта два сценария. При единия държавата временно поема управлението (чрез “особен управител“) на българските дружества, за да гарантира доставки и разплащания.

”За това обаче липсват изцяло изработени подзаконови правила – как се поема контролът, през коя юридическа структура ще се закупува суров нефт и ще се продава продукцията. Невъзможност за нормални разплащания, което би довело до спиране на операции, подобно на казуса със сръбската рафинерия, където плащания с карти бяха блокирани заради участието на американски финансови институции в картовите схеми”, обясни Куюмджиев.

“Няма как да се разплащаш, ако банката ти бъде санкционирана. В кеш никой няма да носи стотици милиони“, добави бившият зам.-министър на икономиката и подчерта, че хоризонтът за действие е около един месец.

"Горивата у нас няма да изчезнат, но могат да бъдат по-скъпи. Единственото, което можем да се опитаме да направим, е да се помолим да се направи отсрочка за санкциите за "Лукойл", каза още Куюмджиев.

Керемедчиев и Куюмджиев очакват натиск върху цените. Международните пазари вече реагираха с поскъпване на петрола с 4–5% през последните дни.