Политолози: Казусът с колите на НСО е от гледна точка на рейтинг

Американският президент Доналд Тръмп наложи нови санкции на най-големите руски петролни компании “Роснефт” и “Лукойл”. Санкциите пряко засягат и бургаската петролна рафинерия. Въпреки спекулациите за криза, експертите уверяват, че българската политика остава динамична, но контролирана.

Политологът доц. д-р Светослав Живков заяви, че в краткосрочен план генерални мерки трудно могат да се вземат. “В по-дългосрочен може да се обмисли смяна на собствеността на рафинерията. Хубавото е, че ние сме част от по-общ пазар в региона и в Европа. Не очаквам драматични кризи от гледна точка на драстичен скок на цената на бензина или липса на гориво. Такъв сценарий не е изцяло невъзможен, но това по-скоро ще е в рамките на дни", обясни експерт по изборни системи в студиото на "България сутрин".

Доц. Живков се надява, че правителството ще намери изход от създалата се ситуация.

Къде стоят БСП и ИТН

По думите на политологът Теодора Йовчева коалицията е доказала, че идеологически няма особено голямо значение позициите, които са имали преди това и БСП, и ИТН. “Видя се, че в БСП прорурското крило не доминира така, както беше при Нинова. В момента имаме прагматично лидерство", каза Йовчева.

Доц. д-р Живков смята, че е съвсем нормално премиерът Росен Желязков да свика заседание: "Нека видим с какво комюнике ще излязат след това. Учудвам се, че президентът не реагира много остро, въпреки че го очаквах. Иначе партийните заяждания си ги има - лидерът на МЕЧ веднага е казал, че ще настъпи краят на света. Това е част от междупартийната война".

Йовчева е на мнение, че може да очакваме все повече престрелки между"Дондуков" 1 и "Дондуков" 2. "Мандатът на президента отива към своя край, перспективите са неясни, но част от спекулациите са, че той ще навлезе в политическия живот", коментира още политологът.

Казусът с Радев и колите на НСО

По думите на доц. Живков всичко се прави от гледна точна на рейтинг. “Това е страхотен автогол за ГЕРБ и за Борисов. Веднъж решаваш това нещо, опитваш се да го мотивираш и след две седмици си сменяш позицията. По този начин олеква самата позиция на управляващите, по-конкретно на Борисов. Президентът също им дава достатъчно поводи за конфронтация", подчерта политологът пред Bulgaria ON AIR.

Теодора Йовчева смята, че не е имало политическа криза и нищо не се е случило - просто един политически лидер направи гръмко изявление. “Какво се случи в институционален план? Не се промени коалиционното споразумение, направи се една неформална среща. Няма нищо официално. Това, което се постигна, е, че вместо да се официализира подкрепата от "ДПС-Ново начало", тя по-скоро бе призната", поясни тя.

Доц. Живков не смята, че изборите в Пазарджик са повод за национални сътресения и се съгласи, че не сме били свидетели на политическа криза.

Ротационен председател на НС

"Опозицията имаше основания да негодува, но не виждам какъв е проблемът на ГЕРБ с доц. Киселова като председател на НС. Зафиров отиде в Пекин и това не беше проблем за Борисов. Сама по себе си идеята за ротация не е лоша. Ние преди да измислим идея за ротации на премиерите, имаше такава в Европа. Но това е хубаво да се знае от самото начало, а не след няколко месеца, дори почти година", анализира доц. д-р Живков.

Йовчева каза още, че трябва да се реши казусът с правомощията на президента.

"Няма да има смисъл от пряко избран президент, който да няма никакви правомощия. Ще има твърде голяма демократична легитимност и никакви реални лостове във властта - или трябва да се премахне прекия избор на президент и да се орязват правомощията му, или да се остави прекия избор и да има реални правомощия", категорична е тя.

Доц. Живков припомни, че пряко избраните президенти бяха въведени след новите демокрации след 1989 година.

"В момента нямат яснота дали ще изкарат пълен 4-годишен мандат. Ситуацията е толкова динамична, че едва ли имат начертан план какво ще се прави. В България политиката е ситуационна, дребни събития могат да доведат до евентуална смяна на председателя на Народното събрание", коментира Йовчева.

Гледайте видеото с целия разговор.