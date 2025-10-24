Водният режим в Плевен остава: Реките не са се доутаили

Водният режим в Плевен остава в сила. Това стана ясно след днешното поредно заседание на Кризисния щаб.

ВиК - Плевен започва всекидневно да публикува на интернет страницата си количествата питейна вода, които постъпват от всички водоизточници, съобщи БНР.

И след поредното заседание на Кризисния щаб за справяне с безводието не беше отменен водният режим. Защо и какво се прави, обясни областният управител Мартин Мачев:

"От валежите и реките не са се доутаили, и затова изчакваме. Към момента режимът не е отменен. Постъпващите водни количества са достатъчни. Кога ще бъде режимът отменен? Предстоят дискусии. Нямаме опасения за качеството на водата. От РЗИ постъпват доклади, ежеседмично се правят анализи. Водата е годна за питейно-битови нужди. От община Плевен споразумения с МРРБ за проектите за Дружба вече се сключват. Нов сондаж в Кашин ще бъде направен. Завършен е сондажът в Къртожабене. ВиК отстранява авариите, като заради постъпващото нормално водоподаване авариите са над 10 на ден и се отстраняват. Падналите количества валежи през изминалите две седмици по никакъв начин не ни успокояват и работата продължава".