IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

“Да, България” със сигнал до САЩ: Пеевски нарушава санкциите по “Магнитски”

Двамата с Борисов опитват да изтъргуват излизането на Пеевски от "Магнитски" през сделката с "Лукойл", каза Мирчев

24.10.2025 | 16:15 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

“Да, България” подаде сигнал до службата OFAC в САЩ, като част от американското финансово министерство, отговаря за прилагането на санкционните режими. Сигналът касае наличието на банкови сметки и трансфери на значителни финансови средства (вкл. в щатски долари) от Делян Пеевски през българска банка.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев е убеден, че операциите са в нарушение на санкциите на САЩ срещу Пеевски по глобалния закон "Магнитски". Според Божидар Божанов, както е правилно да се прилагат санкциите спрямо "Лукойл", така следва да се прилагат и спрямо санкционирани физически лица.

Ивайло Мирчев пише, че става дума за "значителни финансови средства", включително и американски долари, в сметки на лидера на "ДПС-Ново начало"

Свързани статии

Тази сутрин в кулоарите на Народното събрание Мирчев каза, че "не само Пеевски, но и Бойко Борисов, опитва да изтъргува излизането на Пеевски от "Магнитски" през сделката с "Лукойл" през газопровода "Турски поток".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Да България сигнал американското правителство Пеевски Магнитски
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem