“Да, България” със сигнал до САЩ: Пеевски нарушава санкциите по “Магнитски”

“Да, България” подаде сигнал до службата OFAC в САЩ, като част от американското финансово министерство, отговаря за прилагането на санкционните режими. Сигналът касае наличието на банкови сметки и трансфери на значителни финансови средства (вкл. в щатски долари) от Делян Пеевски през българска банка.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев е убеден, че операциите са в нарушение на санкциите на САЩ срещу Пеевски по глобалния закон "Магнитски". Според Божидар Божанов, както е правилно да се прилагат санкциите спрямо "Лукойл", така следва да се прилагат и спрямо санкционирани физически лица.

Ивайло Мирчев пише, че става дума за "значителни финансови средства", включително и американски долари, в сметки на лидера на "ДПС-Ново начало"

Тази сутрин в кулоарите на Народното събрание Мирчев каза, че "не само Пеевски, но и Бойко Борисов, опитва да изтъргува излизането на Пеевски от "Магнитски" през сделката с "Лукойл" през газопровода "Турски поток".