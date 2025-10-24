Може ли последната разделена нация в Европа най-накрая да се обедини?

„Нуждаете ли се от чудо?“

Този въпрос е зададен с гигантски букви на стената на църквата „Дом на славата“ в центъра на Никозия, столицата на Кипър. Духовните запитвания продължават: „Нуждаете ли се от пробив в живота си?“

Хората на този красив средиземноморски остров със сигурност имат тази нужда. Повече от половин век Кипър е разделен. Дълго след падането на Берлинската стена и ръждясването на Желязната завеса, „зелената линия“ все още разделя официалната Република Кипър на юг от самопровъзгласилата се Турска република Северен Кипър (ТРСК).

Столицата има белег точно през сърцето си, по който патрулират миротворци на ООН и мършави котки. Домът на славата е от гръцка страна, само на един блок от кипърската версия на Чекпойнт Чарли: граница в средата на европейска столица.

ТРСК, населена с кипърски турци и заселници от Турция, заема около една трета от острова – включително големи курорти и важни археологически обекти.

Буферната зона на ООН, пълна с наблюдателни кули и бодлива тел, държи двете страни разделени – както и очевидната липса на апетит за политическо споразумение от страна на севера. През последните седем години не са се провели смислени разговори за решение, което би работило както за гръцката, така и за турската общност.

На ръба на буферната зона, избелял банер призовава минувачите: „Помнете Кипър". Карта на острова показва незаконно окупираната територия, обляна в кръв. След турската инвазия през 1974 г. две поколения са израснали с мъката от загуба и раздяла.

Тази седмица обаче се случи нещо драматично: умерено подкрепящ обединението политик беше избран за президент на ТРСК. Туфан Ерхурман спечели убедително с обещанието за преговори за обединена федерация. Той лесно победи настоящия президент Ерсин Татар, който е свързан с десния националистически режим на Ердоган в Турция.

„Това е добра новина, така че да видим“, казва жена, работеща в културния сектор в Ларнака – сега главната врата към Кипър. (Подобно на няколко от хората, с които екипът на The Independent разговаря, тя предпочита да остане анонимна.) „Необходимо е сътрудничество и от двете страни.“

За съжаление, трета страна – турското правителство – има нездравословен интерес към острова.

Някои в правителството в Анкара искат „тяхната“ незаконно окупирана част от острова да бъде анексирана от Турция. Реалистично погледнато, те биха се задоволили с решение за две държави. Макар че това може да е подходящо в контекста на Израел и Палестина, би било напълно неприемливо за правителството на Кипър и Европейския съюз. Само една държава признава ТРСК: не е изненада, че това е Турция.

Обединението на последната разделена нация в Европа се усеща като хуманитарното предизвикателство, което останалата част от континента е забравила. Отчаяно е необходимо семействата да започнат да се справят с травмата от разделянето.

Премахването на раната би било трансформиращо и за туристическата индустрия. Кипър е разбираемо популярен сред туристите: те кацат на летищата в Ларнака и Пафос, а след това се отправят към пясъчните плажове и топлото слънце по южното крайбрежие на острова. Само за два часа между 20:00 и 22:00 часа в сряда вечерта 11 ваканционни полета от летища в цяла Великобритания кацнаха в Ларнака.

Обединението би позволило на хотелите и плажовете, замръзнали в буферната зона, да отворят отново. Привлекателността на Островът за по-широк спектър от пътешественици би бил значително подобрен.

Автомобилните компании вероятно също ще се възродят, отваряйки сравнително непосещаваната вътрешност на севера за туризъм и колоездене. Културните турове биха могли да изследват огромното археологическо богатство от двете страни на сегашната граница много по-лесно. Туристите с раници биха могли законно да се качат на ферибота от Южна Турция до древното пристанище Кирения и да изследват целия остров, без да бъдат смятани за натрапници.

Както Берлин показа след обединението, Никозия може да се превърне в град-фар без бодлива тел и враждебност. Летището на столицата може отново да се върне на полагащото му се място като ключов център за източното Средиземноморие, предлагайки връзки между Западна Европа и Близкия изток.

Създаването на федерална държава, където се зачитат правата както на гърците, така и на турските кипърци, би имало ясен дивидент и за двете страни. Но реалната политиката е съвсем друг въпрос.

Границата Ледра Палас е един от малкото пропускателни пунктове по зелената линия. Кръстен е на хотела, който не е приветствал истински гост – вместо да е дом на ООН, в продължение на пет десетилетия. Минавате покрай него под зоркия поглед на мироопазващи войски по време на дългата и обезпокоителна разходка през ничия земя.

Докато екипът на Independent напуска официалната република, журналист пита граничния служител за перспективите за промяна. Той поклаща глава

„Турция е на власт.“ Посочвайки колегите си на няколкостотин метра разстояние, той добавя: „Те правят каквото им се каже.“

Докато едната страна на границата е пълноправен член на Европейския съюз, а другата е незаконна отцепила се република, животът на север е огледален образ. Докато есенното слънце проблясва през дърветата, групи мъже сядат на столове пред кафенета: отпиват едно и също гъсто, тъмно кафе, разговарят и пушат, без да показват особена спешност да се захващат за работа.

„Наистина е красиво и от тази страна“, казва Адел, който всъщност работи в първата сладкарница, на която посетителите попадат, след като преминат гръцката и турската бюрокрация на другия контролно-пропускателен пункт в Никозия, улица „Ледра“.

Но другата страна на границата е далеч по-просперираща.

„Искаме целият остров да бъде един Кипър, защото гръцката страна е по-добра“, казва Адел и изчислява, че обединението ще отнеме пет години.

Фразата, която използва – „обединена свобода“ – отеква из окупирания север. Наблизо, кръчмата „Хой Полой“ има плакат, призоваващ за „Обединен федерален Кипър“.

Всички, с които The Independent разговаря, вярват, че всяко споразумение, договорено от новоизбрания президент, трябва да бъде подписано от Анкара. Пречките са огромни. Какво се случва с имотите, които са били конфискувани след разделянето? Какво очаква хората, които са се преместили от Турция на островите през десетилетията? Червените линии, изисквани от републиката, биха могли да осуетят всеки опит за заличаване на зелената линия.

Една професионалистка в сферата на туризма остава отчаяна.

„Президенти, министър-председатели“, оплаква се тя. „В началото те смятаха, че могат да променят нещата, но накрая не успяха. Ето защо сме в тази ситуация вече 51 години.“

По-късно, разговаряйки с културния работник в Ларнака, става дума за вероятността Кипър да се обедини до 2030 г., както предполага Адел.

„Това би било прекрасно, но не съм толкова оптимистична“, въздъхва тя. „Мисля, че сме малко инатливи.“

Може би църквата „Домът на славата“ до буферната зона в Никозия би могла да се съгласи с това чудо.