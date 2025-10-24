Тенденции при маникюрите за Хелоуин

Хелоуин съвсем наближи! Страшният празник се отбелязва на 31-и октомври, което е другият петък. Ако обичате да го празнувате, сигурно вече сте избрали костюм, маска, перука, аксесоари и т.н. Но има и още един важен елемент от визията. А именно - маникюрът. Какви са тенденциите при маникюрите за Хелоуин? Вижте тук.

Вампирски нокти

Така или иначе виненото червено е един от най-модерните цветове през всяка есен. И тази не прави изключение. Така че - смело залагайте на маникюр в бургундско червено, като може да е украсен с малко черно по краищата. Така постигате и вампирски нокти. Това е прекрасна идея за елегантен маникюр. За тези, които искат да са в тон с празника, но не и да са прекалено екстравагантни. Маникюрът ще стои чудесно и след Хелоуин.

Вещерски нокти

Вещиците са сред основните символи на Хелоуин. Никога няма да сбъркате с тях - постигате мистичен, страховит и оригинален маникюр. Може по ноктите да бъдат изрисувани вещерски шапки, черните котки на вещиците, метли, луна, звезди и т.н. Най-добре е да се комбинират черно и бяло.

Сладки духчета

Духовете също са сред символите на страшния празник. И много хора се маскират като духчета - тъй като е лесно - само трябва бял чаршаф. През тази година духовете върху ноктите също са хит. Но приятелски настроените духчета - бели, мънички, с усмивка, с учудени очички и т.н.

