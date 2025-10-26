Мирослав Севлиевски: Не смятам, че войната ще дойде в България

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе по-агресивен подход към колегата си Владимир Путин и удари със санкции руските петролни гиганти „Лукойл” и „Роснефт”. Темата в студиото на NOVA коментира бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски. Според него България за пръв път не е сама в кризата и страната ни е готова за това, което предстои.

„Не смятам, че войната ще дойде в България, но ако не положим усилия, заедно с европейците, да помогнем на украинците да се опазят, може да стигне и до нас. Тези санкции сложиха край на една епоха – всичко, което се беше случило от Ялта, през Малта до днес”, посочи той.

Бившият министър определи решението на Тръмп като „енергийно цунами в Черноморския регион“, което променя не само пазарите, но и политическите зависимости. „Преди десетина дни Тръмп каза, че Америка няма да купува повече руски петрол. Тогава това изглеждаше символично, но сега, със санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, промяната е необратима“, коментира той.

По думите му българската държава е в по-силна позиция от предишни кризи, тъй като вече е част от ЕС и НАТО, което осигурява подкрепа и механизми за енергийна сигурност. Севлиевски вижда в санкциите знак за приближаващ мир. „Това е добра новина за обикновените българи. Колкото по-скоро свърши войната, толкова по-добре за нас. Тръмп свали кадифените ръкавици и надяна ръкавиците на Рейгън – това е знак за решителност“, категоричен е бившият министър.

Според него новата политика на Вашингтон не цели конфронтация, а натиск за приключване на конфликта. „Надявам се, че това е краят на войната. Цените на газа и петрола се движат леко, но няма криза. Путин се опитва да плаши, но ефектът не е същият“, казва Севлиевски Той припомни, че зависимостта на България от руската енергетика е историческа, но през последните години страната ни успешно е започнала диверсификация.