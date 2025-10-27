IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Анализатор: Надали ще има нова ротация, след като НС избере Рая Назарян

27.10.2025 | 10:21 ч. 25
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Няма изненада в решението на БСП. Наталия Киселова беше дадена курбан, за да се удовлетвори гнева на Борисов". Това заяви пред БНР Теодор Славев, старши анализатор в Българския институт за правни инициативи, след като Националният съвет на БСП официално прие предложението на ГЕРБ за ротационно председателство на парламента. 

"Но това ми се струва като да дадеш кон за кокошка, защото Наталия Киселова е потенциален кандидат за министър-председател при едни предсрочни избори, каквито със сигурност ще има", посочи експертът.

Славев все пак отчете, че би било шок, ако държавата беше тласната към предсрочни избори, "когато сме на ръба на приемането на бюджета и на влизане в еврозоната". 

Дълбоко се съмнявам, че ще има следваща ротация, след като НС избере Рая Назарян, заяви политологът в предаването "Преди всички". "Доверието в малките партии в коалицията е драстично надолу, те играят последен танц с властта и си дават сметка за това. Опитват се да го удължат колкото се може повече", категоричен е той.

"Много трудно правителството успява да осъществява политики. Дори на ежедневни неща трудно реагират. Обществото ще търси други политически формати", категоричен е Славев.
 

