IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Джокович гледа Везенков при победа на "Олимпиакос"

Българинът бе определен за най-добър в мача

13.02.2026 | 15:52 ч. 0
Снимка БК Олимпиакос

Снимка БК Олимпиакос

Александър Везенков направи поредния си силен мач в Евролигата по баскетбол. 

Голямата звезда на "Олимпиакос" вкара 23 точки и взе 8 борби при победата 92:86 над "Цървена звезда". Бившият най-полезен играч на континента обаче за първи път през този сезон пропусна три опита от линията за наказателен удар. По-малко от минута преди края Везенков отбеляза тройка почти от центъра. Той бе обявен за MVP, пише "24 часа".

Сред зрителите бе и Новак Джокович. Рекордьорът по титли от "Големият шлем" в тениса е запален фен на "Звезда", а отскоро вече живее в Атина. 

За сръбския отбор българският национал Коди Милър-Макинтайър вкара 11 точки. 

"Олимпиакос" е втори във временното класиране, а на 25 февруари гостува на "Жалгирис" в Литва. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

везенков олимпиакос джокович победа
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem