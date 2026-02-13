Джокович гледа Везенков при победа на "Олимпиакос"

Александър Везенков направи поредния си силен мач в Евролигата по баскетбол.

Голямата звезда на "Олимпиакос" вкара 23 точки и взе 8 борби при победата 92:86 над "Цървена звезда". Бившият най-полезен играч на континента обаче за първи път през този сезон пропусна три опита от линията за наказателен удар. По-малко от минута преди края Везенков отбеляза тройка почти от центъра. Той бе обявен за MVP, пише "24 часа".

Сред зрителите бе и Новак Джокович. Рекордьорът по титли от "Големият шлем" в тениса е запален фен на "Звезда", а отскоро вече живее в Атина.

За сръбския отбор българският национал Коди Милър-Макинтайър вкара 11 точки.

"Олимпиакос" е втори във временното класиране, а на 25 февруари гостува на "Жалгирис" в Литва.