Психолог: Обществото реагира нормално на казуса "Петрохан", въображението запълва празнините

"Обществото реагира нормално в тази ситуация, тъй като дълго време бе оставен информационен вакуум от властите. Въображението и тревожността запълват тези празноти. Виждаме лоша комуникация между самите институции и лошо говорене към публиката. По-лабилните елементи могат да преминат към някакво действие", анализира психологът Михаил Михайлов в студиото на "България сутрин".

Той подчерта, че властите ни пускат избрана информация, което влошава нещата.

Всяка една криза в България се използва за политически дивиденти, което не е добре за обществото, алармира психологът.

"Обществото е крайно разделено, а не трябва. Това, което видях в парламента, ме потресе. Депутатите да се поразходят по жълтите павета и да видят народът какво е построил. Не трябва да се обиждаме на хора със сексуални болести. Това са само слухове, няма нищо доказано", каза на свой ред психиатърът Иван Иванов за Bulgaria ON AIR.

По думите му случаят вече е станал ясен, но най-вероятно депутатите нищо не са разбрали.

"Ако приемем, че групата е тип секта, имало е динамика, която е довела до това действие. Може да се е случило нещо в главата на гуруто, може да е почувствал някаква външна опасност, може да е имало вътрешен конфликт в групата. Такова събитие не става изведнъж", заяви Михайлов.

Според него, ако ще го наричаме "самоубийство", то не е толкова гладък процес.

"Някои от членовете се разколебават, някои въобще не ги питат. Винаги се появяват колебания. Не знаем защо се е случило това разделение при Петрохан и Околчица", отбеляза психологът. "По всичко личи, че става дума за самоубийство. То не е ритуално, такова в будизма няма", подчерта Иванов.

Михайлов добави, че по-близкият кръг от родители са имали подобни вярвания и са се доверявали. Групата колкото повече се затваря, толкова повече се усилва влиянието на гуруто, разясни той.

Според психолога голямото предизвикателство ще бъде работата със семействата на пострадалите, докато обществото в един момент ще се умори да се занимава и официалната теза ще се наложи още по-силно.

"Изключителен хейт се стовари върху София Андреева. Не може да откъсваме сина от майката. Най-вероятно в този тип семейства с други потребности и децата са по-особени. Става дума за перфектна буря горе на "Петрохан", посочи още Иван Иванов.

Михаил Михайлов смята, че между тази майка и нейното дете е имало конфликт доста отдавна.

"Тяхната връзка е страдала, тяхната комуникация е била загубена още преди това дете да развие зависимост към наркотиците. Проблемите започват още преди употребата", заяви той.

Психологът коментира, че когато тийнейджърите сменят компании, те се приобщават и има рязка промяна, което наподобява влизането в секта.

"Говоренето, обличането е по-различно. Гуруто винаги е възрастен човек и е абсолютно прав във всичко, неговата истина не се подлага на съмнение", завърши той.