Двама души са убити при стрелба в Университета на Южна Каролина

Има и един ранен при инцидента

13.02.2026 | 15:13 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Двама души са загинали и един е ранен след стрелба в жилищен комплекс на Университета на Южна Каролина, съобщиха от университета, предаде Асошиейтед прес.

Университетските власти не са потвърдили самоличността на жертвите или състоянието на ранения, се посочва в съобщение на учебното заведение.

Университетът затвори кампуса в Оринджбърг около 21:15 ч., когато бе получена информация за стрелбата. Кампусът остана затворен четири часа.

Разследващите бяха на място, а полицията патрулираше кампуса и околните райони.

Университетът отмени занятията в петък.
(БТА)

 

стрелба университет Южна Каролина
