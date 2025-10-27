"Възраждане" поиска оставката на министъра на културата Мариан Бачев. Причините са „свързаността на министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици”.

Според партията на Костадин Костадинов това буди основание “да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост”.

"Призоваваме Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния. Министърът все още не се е разграничил от тези действия, не ги осъди както направи организацията на другият, чието пряко участие е установено. Разследването продължава, а частичната информация, че има замесени и други влиятелни личности в този скандал ни замисля сериозно дари мълчанието на Министъра на културата не е свързано точно с това", става ясно от позицията на "Възраждане".

Както Dnes.bg съобщи, район "Изгрев" започва проверка на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт" след арестите и скандала с публичните личности Станимир Хасърджиев и актьора Росен Белов. Това става ясно от пост в личната страница във Фейсбук на кмета на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев.

Школата е настанена в сградата на читалището в района.

Белов беше арестуван заедно с председателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и още двама съучастници: Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция, и гръцки гражданин, работещ като модел. Те са обвинени в плен и принуда на младеж, след като са го поканили в апартамента в София на Хасърджиев и са го упоили с наркотик по време на оргия.

Белов веднага бе отстранен от театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт", както и от Театър София, където работи паралелно.