Изписаха от болницата дете, било дни в кома след падане от тротинетка

След дни в кома и претърпяна сложна операция лекарите от УМБАЛ – Бургас изписаха 12-годишно дете, пострадало при падане от електрическа тротинетка.

Инцидентът стана в средата на октомври в несебърското село Кошарица. Състоянието на пострадалото дете вече е стабилно, а възстановяването ще продължи у дома, съобщиха от болницата.

Семейството благодари на медицинските екипи и на Йордан Йорданов – случаен минувач, който оказал първа помощ и повикал линейка.

„Навсякъде срещнахме професионализъм и човечност“, каза майката на момчето Светлана Ивченко.

Детето бе прието в кома с тежка черепно-мозъчна травма, наложила спешна операция, извършена от екипа на д-р Стефан Шишков, началник на отделението по неврохирургия. Лекарите напомнят, че случаят е още едно доказателство за опасностите от използването на електрически тротинетки от деца.