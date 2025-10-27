IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Изписаха от болницата дете, било дни в кома след падане от тротинетка

Състоянието му вече е стабилно, а възстановяването ще продължи у дома

27.10.2025 | 16:23 ч. Обновена: 27.10.2025 | 16:23 ч. 0
Светлана Ивченко прегръща началника на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ Бургас д-р Стефан Шишков. Снимка: УМБАЛ Бургас

Светлана Ивченко прегръща началника на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ Бургас д-р Стефан Шишков. Снимка: УМБАЛ Бургас

След дни в кома и претърпяна сложна операция лекарите от УМБАЛ – Бургас изписаха 12-годишно дете, пострадало при падане от електрическа тротинетка. 

Инцидентът стана в средата на октомври в несебърското село Кошарица. Състоянието на пострадалото дете вече е стабилно, а възстановяването ще продължи у дома, съобщиха от болницата.

Семейството благодари на медицинските екипи и на Йордан Йорданов – случаен минувач, който оказал първа помощ и повикал линейка.

„Навсякъде срещнахме професионализъм и човечност“, каза майката на момчето Светлана Ивченко.

Детето бе прието в кома с тежка черепно-мозъчна травма, наложила спешна операция, извършена от екипа на д-р Стефан Шишков, началник на отделението по неврохирургия. Лекарите напомнят, че случаят е още едно доказателство за опасностите от използването на електрически тротинетки от деца.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

УМБАЛ Бургас Стефан Шишков инцидент с тротинетка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem