Звучен шамар: ЦСКА 1948 удари Лудогорец с 5:4 в Бистрица

Лудогорец беше разгромен при гостуването си в последния мач от 13-тия кръг на Първа лига. „Орлите“ отстъпиха с 4:5 при визитата си на ЦСКА 1948.

Срещата започна сензационно с гол на впечатляващия Мамаду Диало след само 180 секунди игра. С удар от дистанция Бърнард Текпетей изравни в 10-тата минута. Момчетата на Иван Стоянов отново излязоха напред в резултата в 16' чрез Елиаш Франко.

Бразилецът се оказа най-съобразителен при единствения корнер през първото полувреме.

В заключителните минути на първото полувреме дойде време и за най-впечатляващия момент в срещата. Тогава Браян Собреро забеляза, че Хендрик Бонман е излязъл напред и не се поколеба да пробва точния си мерник. Той се справи перфектно и с точен удар от своята половина прехвърли вратаря на Лудогорец за 3:1 в 41-вата минута.

Второто полувреме започна с греда на Елиаш Франко, а в 53' Оливие Вердон си отбеляза автогол. Срамното 1:5 формира Борислав Цонев в 71'.

До края на срещата Лудогорец хвърли всичко в предни позиции и това даде резултат до известна степен. Първо Димитър Шейтанов допусна куриозен автогол в 82', след като допусна върната топка да му мине между краката.

В последната минута на редовното време Ивайло Чочев засече топката с глава за 3:5, а в добавеното време изпълни дузпа, но стреля в напречната греда. Той все пак вкара за крайното 4:5 след близо 100 минути игра.

Във временното класиране Левски остава на върха с 32 точки, докато хегемонът е четвърти с 23 точки и мач по-малко. ЦСКА 1948 пък е втори на само три точки зад „сините“.