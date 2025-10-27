Рекорд: Смилянският боб удари цена от 25 лв. за килограм

Смилянският боб от деликатесният сорт наричан "фасулевица" достигна рекордната цена от 25 лева за килограм по време на фестивала в Смилян. По-дребният боб се предлагаше за 22 лева. С какво местните производители обясниха поскъпването?

Сушата и високите температури през лятото са се отразили негативно на добивите, което се отразява и на цената.

"Много дълги продължителни периоди сухи и жега и просто цветчетата абортираха. Количествата произведени тая година са наполовина в сравнение с миналата. Значи Ардинското корито максимум 20-25 тона", каза пред БНТ Сафедин Чикуртев, председател на местната кооперация.

"По време на цъфтежа особено, тогава бяха най-високи температурите, фасулът цъфти, но след това пада и не може да завърже. Част от боба завърза вече към края, като почна да вали, но той пък не можа да узрее и така. Хората останаха с много слаба продукция, даже някои останаха... не могат да си вземат и семената", каза производителят Бойко Златев.

Със слабата реколта, а от друга страна с повишеното търсене, производителите обясниха и по-високите цени на фасула.

За кметът на с. Смилян Чавдар Червенков "бобът е скъпичък, но хората го купували".