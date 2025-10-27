IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съмнителни сделки оставиха мъж от Казанлък без имоти

Всичко започнало след подписано пълномощно за управление на автомобил

27.10.2025 | 21:45 ч. 0

Серия съмнителни сделки оставиха мъж от Казанлък без имоти, като в тях е замесен и нотариус, който вече е лишен от правоспособност.

Пострадалият, който получавал и заплахи, разказа, че измамата е започнала, след като подписал пълномощно за управление на автомобил на свой познат. С него обаче били извършвани сделки за прехвърляне на четири имота.

По случая тече наказателно производство и има арестувани, но потърпевшият е принуден да води дълга съдебна битка.

"Беше изпратил човек да ме заплашва, да ме бие, да си оттегля иска от делата. Аз се обърнах към органите, подадох жалби, след това имаше разпознаване - познахме кой е човекът. Оттам нататък той си призна", каза потърпевшият Иван Денчев пред Bulgaria ON AIR.

