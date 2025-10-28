IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Милиони акаунти и пароли са изтекли в мрежата, сред тях и от Gmail

Течът е станал през април 2025 година

28.10.2025 | 08:40 ч. 3
Снимка: Pixabay/diedryreyes3456

През април 2025 г. общо 183 милиона акаунта и пароли са били изтекли, според Трой Хънт, ръководител на базата данни Have I Been Pwned (HIBP). Изтичането включва и пароли на потребители на Gmail, пише Proto Thema.

HIBP позволява на потребителите да проверят дали информацията им е била намерена в списъци с изтекли данни. Както обясни Хънт, файловете съдържат главно три вида данни: адреси на уебсайтове, имейл адреси и пароли. "Когато някой влезе в Gmail, имейл адресът и паролата се записват на gmail.com, поради което тези данни са достъпни “, добави той.

Google подчертава, че изтичането е свързано с широкообхватна дейност за кражба на информация, която засяга много видове онлайн услуги. За да защити потребителите на Gmail, компанията препоръчва активиране на двуфакторно удостоверяване (2FA) и използване на ключове за достъп вместо традиционни пароли .

Свързани статии

Как можете да проверите акаунта си?

За да проверите дали акаунтът ви е бил компрометиран, посетете haveibeenpwned.com и въведете адреса си в списъка за търсене.

Уебсайтът ще провери дали адресът се е появявал в списъци, публикувани от хакери.

Ако установите, че сте били компрометирани, трябва да предприемете следните стъпки:

  1. Незабавно сменете паролите, особено ако се използват на други платформи
  2. Активирайте двуфакторно удостоверяване (2FA), където е възможно.
  3. Избягвайте използването на повтарящи се или прости кодове, като например дати на раждане или често срещани думи.
  4. Това изтичане на информация подчертава за пореден път колко е критично съзнателно да управляваме дигиталната си сигурност в свят, където данните ни са мишена всеки ден.

На потребителите, които смятат, че акаунтът им е бил компрометиран, се препоръчва незабавно да влязат в системата и да прегледат активността си. Google също така е въвел процес за нулиране на паролата в случаи на сериозни нарушения, като например скорошното.

Gmail акаунти пароли изтичане
