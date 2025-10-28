IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
16-годишен без книжка падна от нерегистриран мотор, в критично състояние е

Случаят се разследва

28.10.2025 | 09:38 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Лекарите се борят за живота на 16-годишно момче след тежък инцидент край Пловдив, съобщи БГНЕС . 

Инцидентът е станал в събота вечер около 20.20 часа извън републиканската пътна мрежа.

Инцидентът е станал край язовир „Пясъчник“, където тийнейджърът без книжка паднал от управлявания от него нерегистриран кросов мотор.
Младежът е настанен в критично състояние в пловдивска болница. 

По случая е образувано досъдебно производство.

Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на сайта на ведомството. 

От началото на месеца са станали 422 катастрофи, при които са загинали 38 души и са ранени 518.

мотор младеж падна опасност за живота
