Бързият влак от Варна за София блъсна пресичащ мъж, който почина

Сигналът за тежкия инцидент е подаден в 8:10

29.10.2025 | 10:24 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Тежък инцидент е станал тази сутрин малко след потеглянето на бързия влака Варна-София. Неправомерно пресичащ железопътната линия мъж около спирка Тополи е бил блъснат. Той е починал на място. Все още се установява самоличността му, предаде БНР.

Бързият влак Варна – София, който по разписание потегля в 7:55, престоява на място.

Сигналът за инцидентът е подаден в 8:10. На мястото има екип на Бърза помощ и полицията.

По информация на пътници във влака, той е спрял около 5 минути след потеглянето от Варна, след като е напуснал жп гарата. Композицията е номер 2612.

От БДЖ потвърждават за инцидента.

бързият влак София-Варна мъж
