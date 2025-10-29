IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рая Назарян: Приемам този избор с респект и ангажираност

Председателят не представлява себе си, а Народното събрание

29.10.2025 | 12:42 ч. 28
БГНЕС

БГНЕС

Новият председател на 51-то Народно събрание Рая Назарян от ГЕРБ-СДС заяви, че приема този избор с респект и ангажираност.

"Позицията на председател на парламента не е пост, а задача да организира работата му, да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му", каза Назарян преди работата на днешното пленарно заседание да продължи.

"Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция, затова и дължимата грижа е отвъд личните, политически и професионални предпочитания", подчерта Назарян и декларира, че ще работи Народното събрание да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявана неговата многообразност. 

От името на ПГ на ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов пожела на Назарян да ръковори с успехи и мъдрост. Колегата ѝ Георги Кръстев ѝ поднесе букет от червени рози. 

Преди да пристъпят към избор на председател на 51-вото НС депутатите одобриха процедурните правила за това.

Рая Назарян е магистър по право с 15 години юридически стаж, 13 от които е адвокат към Софийската адвокатска колегия, прочете при представянето на номинацията Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС. 

Назарян е избирана е за народен представител в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание. В 49-ия парламент е председател на Комисията за превенция и противодействие на корупцията. 

Тя е председател на 50-ото Народно събрание. 

"В настоящия парламент, до момента, беше зам.-председател на НС, както и зам.-председател на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, и член на Комисията по конституционни и правни въпроси.

Тя притежава високи професионални качества и в отношенията си с народните представители винаги е спазвала високи етични стандарти, посочи Сачева. Работата ѝ по безспорен начин доказва високата ѝ юридическа експертиза, способността ѝ да работи в екип, да организира работния процес, да води преговори, както и да търси и намира консенсус с различните парламентарни групи в българския парламент. С тези мотиви ПГ ГЕРБ-СДС убедено предлага Рая Назарян за председател на 51-вото НС", обяви Деница Сачева преди избора. 

