Рая Назарян даде 20 мин. почивка, свика председателски съвет

Новият председателстващ на НС Рая Назарян даде 20 минути почивка на народните представители и свика председателски съвет.

“Внесен е проект на решение за процедурни правила за избор на председател на Народното събрание във връзка с подаденото заявление на Наталия Киселова да се оттегли от поста”, обяви Назарян по време на пленарното заседание.

След като откри днешното пленарно заседание, Наталия Киселова обяви, че е подала заявление за оттегляне от поста председател на парламента.

В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заради оставката на Киселова напрежение в коалицията, в частност с БСП, няма.