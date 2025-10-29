IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рая Назарян даде 20 мин. почивка, свика председателски съвет

Внесен е проект за избор на председател на НС, добави тя

29.10.2025 | 10:16 ч.
Новият председателстващ на НС Рая Назарян даде 20 минути почивка на народните представители и свика председателски съвет.

“Внесен е проект на решение за процедурни правила за избор на председател на Народното събрание във връзка с подаденото заявление на Наталия Киселова да се оттегли от поста”, обяви Назарян по време на пленарното заседание.

След като откри днешното пленарно заседание, Наталия Киселова обяви, че е подала заявление за оттегляне от поста председател на парламента. 

В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заради оставката на Киселова напрежение в коалицията, в частност с БСП, няма.

Рая Назарян председателстващ НС Киселова оставка депутати почивка председателски съвет
