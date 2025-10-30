IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Карлово гласуват за терена на завода на "Райнметал" и ВМЗ-Сопот

Теренът е 518 декара и се намира край карловското село Кърнаре

30.10.2025 | 07:55 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

Общинският съвет в Карлово ще гласува днес процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ -Сопот и на германската фирма "Райнметал". 

Договорът между двете фирми беше подписан във вторник и съдържа планове за производство също на 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов е заявил процедура за промяна на предназначението на имота. В момента земята е със статут на горска територия - публична държавна собственост, уточни кметът на Карлово Емил Кабаиванов, който е вносител на докладната записка, включена в дневния ред на общинската сесия, предаде БНР. 

В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, стана ясно при подписването на договора. Очаква се да бъдат разкрити 1000 работни места.  

Теренът е 518 декара и се намира край карловското село Кърнаре.

По време на гласуването в общинския съвет симпатизанти на "Възраждане" организират протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта.

