IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Костадин Ангелов седна в стола на Рая Назарян

Той бе избран за зам.-председател на Народното събрание

30.10.2025 | 10:18 ч. 28
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Депутатите избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на 51-вото Народното събрание. "За" гласуваха 132 народни представители, 53 бяха "против" и 11 се въздържаха. 

Костадин Ангелов заема мястото на Рая Назарян, която беше избрана за председател на парламента, след оттеглянето на Наталия Киселова.   

Свързани статии

Във вторник Съветът за съвместно управление взе решение за ротационно председателство на Народното събрание от трите управляващи формации.

След Рая Назарян председателството на парламента трябва да бъде поето от кандидат на ИТН.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Костадин Ангелов Народно събрание Рая Назарян
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem