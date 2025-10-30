IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Тръмп е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Американският президент е направил това заради програмите за тестване на други страни

30.10.2025 | 06:10 ч. Обновена: 30.10.2025 | 06:10 ч. 14
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви преди срещата си с китайския лидер Си Цзинпин, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени сили, предаде Ройтерс.

"Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Съединените щати имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна. Това бе постигнато, включително пълно осъвременяване и обновление на съществуващите оръжия, по време на първия ми президентски мандат. Заради огромната разрушителна сила аз го направих с голямо нежелание, но нямах избор! Русия е на второ място, а Китай изостава доста и е на трето, но до пет години ще ни настигне. Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества ядрените ни оръжия", се казва в публикация на американския държавен глава.

Свързани статии

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че Русия успешно е тествала суперторпедо с ядрено задвижване.

Освен това Русия обяви преди няколко дни, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с ядрено задвижване "Буревестник".
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тестове с ядрени оръжия Доналд Тръмп САЩ Русия Китай
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem