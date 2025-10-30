Тръмп е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Американският президент Доналд Тръмп заяви преди срещата си с китайския лидер Си Цзинпин, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени сили, предаде Ройтерс.

"Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Съединените щати имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна. Това бе постигнато, включително пълно осъвременяване и обновление на съществуващите оръжия, по време на първия ми президентски мандат. Заради огромната разрушителна сила аз го направих с голямо нежелание, но нямах избор! Русия е на второ място, а Китай изостава доста и е на трето, но до пет години ще ни настигне. Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества ядрените ни оръжия", се казва в публикация на американския държавен глава.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че Русия успешно е тествала суперторпедо с ядрено задвижване.

Освен това Русия обяви преди няколко дни, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с ядрено задвижване "Буревестник".

(БТА)