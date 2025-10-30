IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Възраждане" внесе жалба в КС срещу промените в Закона за ДАНС

Петър Петров: Законът, който беше приет, е противоконституционен

30.10.2025 | 18:26 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Народни представители от "Възраждане" внесоха жалба в Конституционния съд срещу промените в Закона за ДАНС, с които се отнема правото на президента да назначава с указ ръководителя на службата. 

Миналата седмица ветото на държавния глава беше отхвърлено и парламентарното мнозинство прие повторно закона, който предвижда НС да избира председателя на ДАНС по предложение на правителството.  Под искането за обявяване на противоконституционност са се подписали 59 народни представители.

"Считаме, че този закон, който беше приет, е противоконституционен, противоречи на принципа на разделението на властите, на ролята на президентската институция, като балансьор другите власти. Като благодарим на тримата подписали от "Продължаваме промяната" и общо 13 подписали от АПС и "Величие”, обясни депутатът от “Възраждане” Петър Петров, цитиран от БНР.

“Разбира се, цялата парламентарна група на "Величие" 10 подписа. Заедно с това, както обявихме в момента, изготвяме още три искания до Конституционния съд. Отново ще ги търсим партиите, които се определят като опозиционни, ще ги потърсим за необходимите поне 48 подписа на народни представители”, добави още народният представител.

От "Възраждане" ще атакуват приетите днес процедурни правила за избор на председател на ДАНС, както и законите за държавните агенции "Разузнаване" и "Технически операции", които съдържат идентични промени. Днес мнозинството преодоля ветото на президента и върху тях.

Възраждане ДАНС закон КС Петър Петров
