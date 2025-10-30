Бобчева за сметосъбирането: Нещата трайно се подобряват

Зам.-кметът на София по “Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева заяви, че в район “Люлин” за втори пореден ден са почистени 9 от 10 микрорайона.

“Ако нещо не е направено вчера, със сигурност е направено днес. Пример с 8-и микрорайон, който изчистихме изцяло”, обясни Бобчева.

“Вървим към трайно подобряване на ситуацията в район “Люлин“. Днес на терен имаше 7 големи и 6 малки камиони. В “Красно село“ към настоящия момент не са почистени 8 и 9 сектор от всички сектори, които имаме – ж.к. “Борово“ и ж.к. “Белите брези“, а уверението е, че с нощната смята това ще бъде направено“, обясни Бобчева.

Тя е категорична, че нещата трайно се подобряват и всеки може да го види. “Започнахме поетапно събиране на големите сиви контейнери, поставени на критични точки, тъй като с времето тяхната необходимост отпада. Точката на “Житница“ е изцяло разчистена от едрогабаритните отпадъци и смесен отпадък. Нашите планове са в най-скоро време да бъде поставена там ограда и контейнер, в който да се изхвърлят разделно отпадъци“, допълни Бобчев.

Зам.-кметът обясни, че знаят за днешния протест, той е един от 13-те съгласувани прояви за днес. “Доколкото разбрах е за липсата на сметосъбиране само в „Люлин“. Всъщност не е налице липса на сметосъбиране и сметоизвозване в този район, няма необслужени точки през последните два дни. Някои от организаторите имат политическа връзка с партии, представени в СОС”.

За сметоизвозването в “Редута“, “Слатина“ и “Изток“, зам-кметът поясни: “Прекратихме голямата обществена поръчка за тези три зони, тече срокът за обжалване. Целта на Общината не е да създава криза, ние търсим решение, но няма да отрека, че водим разговори със самите районни кметове за организация, подобна на тази в “Люлин“ и “Красно село“.

За отказаната помощ на изпълнителната власт, тя уточни: “Тази помощ ни беше предоставена в онази седмица, оттогава нямаме развитие по тази тема. Беше чист пиар. Никой не ни е помогнал, справяме се сами до момента”.