Паргов: БСП е поставила политически условия за оставане в коалицията

Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че партията е поставила политически условия за оставане в коалицията. Условията, по думите на политика, са свързани с преразглеждане на политики, свързани със съвместното управление.

“Искахме да се спази законът и минималната заплата ще е 1213 лв. Разбрали сме се", категорично заяви Паргов в предаването “Денят ON AIR”.

Зам.-председателят на левицата каза, че не може да си обясни защо се е спекулирало с 1183 лева. “Благодаря на синдикатите, с които в последните десетина години сме имали доста спорове, но тази година имаме единомислие по много въпроси. Синдикатите и БСП са на една страна”.

Паргов съобщи, че предстои цялостна данъчно-осигурителна реформа, която трябва да започне от януари 2026 г. Социалистът изтъкна, че е съгласен с бизнеса и от БСП "ще ги подкрепим с всички усилия за каквото им е нужно, за да спрем изтичането на български капитали от България".

Паргов определи именно изтичането на български капитали като един от големите проблеми. "Българският бизнес трябва да остане тук", отсече той. По думите му плоският данък е свършил своята роля за периода, за който е бил въведен.

В момента има недостиг на пари за пенсии и здраве, има нужда от реформи в тези системи, каза още Паргов пред Bulgaria ON AIR.

"Бизнесът няма да бъде доволен, че повишаваме с 2% вноските за пенсии", отбеляза той.

Сивата икономика и личният фалит

Паргов даде заявка, че борбата със сивата икономика е приоритет на управляващите. Според него това е една от причините много хора да се притесняват от влизането ни в еврозоната. Неслучайно тази година беше приет законът за личния фалит, който го чакат милиони българи, спомена зам.-председателят на БСП.

Ротацията на председателя на НС

"Наталия Киселова беше избрана в края на миналата година и се даде възможност да има правителство. Стана ясно разпределението на постовете. БСП е с 19 депутата, ГЕРБ е с 66 депутата. От април ГЕРБ поставя въпроса, че позициите на БСП във властта не отговарят на броя депутати. Удържахме този въпрос 6 месеца, накрая се случи цялата тази история, в която ГЕРБ поставиха въпроса: "Ние сме първи". Като сте първи, хайде да си преразгледаме политиките за народа", обясни Паргов.

