Бивш социален министър: Инфлация има, трябва да се увеличи заплатата

Бюджетът ще е труден, берем плодовете на години политическа нестабилност

30.10.2025 | 22:50 ч. 0
БГНЕС

Бившият социален министър Христина Христова направи коментар по повод проектобюджета за следващата година. Тя определи предстоящият бюджет в евро като труден, защото берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и популистки решения.

“Излязоха основните параметри в бюджета, там виждаме предвидени 2-процентни пункта увеличение на осигурителната вноска. Това е решение да се търси начин за намаляване на дефицита в пенсионната система, който е 50% и е доста критично. За година очакваме 12 млрд. да не ни стигнат. Събираме парите от осигуровките наполовина. Това е по посока да се намали дефицитът“, обясни пред bTV Христова.

“Трябва да се изравни начинът, по който се внасят осигурителните вноски. Когато на държавните служители започна държавата да им плаща, те еднократно получиха едно редуциране на заплатите си. Сега ако трябва те да си плащат, ще трябва да има увеличение“, посочи още бившият социален министър. 

Тя подчерта, че в бъдещия бюджет е повишен максималният осигурителен доход, който става 4600 лева. “С този бюджет ще се намали доходът на хората и ще се увеличат разходите на работодателя, ако това се запази за ДОО“, на мнение е Христова.

По думите й трябва да има увеличаване на заплатите на хората, защото има инфлация, но това трябва да става разумно и премерено.

бюджет еврозона осигурителен доход минимална работна заплата увеличение ДОО Христина Христова
