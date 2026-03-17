Нов процес срещу Саркози заради предполагаемо финансиране от Либия

Никола Саркози ще се яви в апелативния съд в Париж, за да се изправи пред нов процес по обвинения, че е участвал в заговор за получаване на незаконно финансиране за предизборна кампания от режима на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Някогашният десен френски президент, който беше на власт между 2007 и 2012 г., отрича всякакви нарушения.

Миналата година Саркози беше осъден на пет години затвор за престъпен заговор относно предполагаемата схема за получаване на средства за предизборна кампания от режима на Кадафи. Той стана първият бивш лидер на страна от ЕС, излежал присъда в затвора, и първият френски следвоенен лидер, попаднал зад решетките, припомня The Guardian.

След прекарани 20 дни в парижки затвор, които той определи като "изтощителни“ и кошмарни“, Саркози беше освободен от затвора през ноември, в очакване на обжалването му, и публикува книга за времето си там. Той беше в изолация за собствена сигурност, в самостоятелна килия от около 9 квадратни метра със собствен душ и тоалетна.

На процеса миналата година държавното обвинение обвини Саркози, че като министър на вътрешните работи през 2005 г. е сключил сделка с Кадафи за получаване на финансиране за кампанията му за успешната президентска кампания през 2007 г. в замяна на подкрепа на тогава изолираното либийско правителство на международната сцена.

Миналата година Саркози беше признат за виновен по едно обвинение в престъпен заговор относно схемата за получаване на средства за избори от Либия. Той беше оправдан по три други обвинения в корупция, злоупотреба с либийски публични средства и незаконно финансиране на предизборни кампании.

Саркози ще бъде съден отново по всичките четири обвинения на новия процес по обжалване, който започва в понеделник, след като той обжалва осъдителната си присъда, а държавният прокурор обжалва оправдателните присъди. Ако бъде осъден, 71-годишният Саркози е изправен пред до 10 години затвор.

В първия процес миналата година съдът изслуша, че в замяна на парите за кампанията на Саркози либийският режим е поискал дипломатически, правни и бизнес услуги и се е разбирало, че Саркози ще реабилитира международния имидж на Кадафи. Автократичният либийски лидер, чието 41-годишно управление беше белязано от нарушения на човешките права, беше изолиран в международен план заради връзката на режима му с тероризма, включително бомбардирането на полет 103 на Pan Am над Локърби в Шотландия през декември 1988 г.

Прокурорите обвиниха членове на обкръжението на Саркози, че са се срещали с членове на режима на Кадафи в Либия през 2005 г.

Скоро след като стана президент през 2007 г., Саркози покани либийския лидер на продължително държавно посещение в Париж, по време на което той разпъна бедуинската си палатка в градини близо до Елисейския дворец.

През 2011 г. Саркози постави Франция начело на водените от НАТО въздушни удари срещу войските на Кадафи, които помогнаха на бунтовническите бойци да свалят режима му. Кадафи беше заловен и убит през октомври 2011 г.

Общо 10 души са изправени пред повторно разглеждане на делото след обжалване.