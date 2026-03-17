Нежеланата война подкопава лоялността на иракските кюрди между САЩ и Иран

Съвременен Ирак е създаден от Америка, с войни през 1991 и 2003 г. Конкурентните фракции, които се очертаха като доминиращи в страната оттогава, са разкъсвани между запазването на крехкия мир пред лицето на последната война на Америка - и настояването за още, пише The Times.

Кюрдите и иракските шиити спечелиха най-много от падането на Саддам Хюсеин, който потискаше и двамата. Сега те се страхуват, че хаосът, обхванал региона, ще отхвърли постиженията им и ще посее икономическа катастрофа.

„Не сме доволни, ако някой се опита да ни използва“, каза Сирван Барзани, така нареченият „Черен тигър“ на кюрдския регион в Ирак. „Искаме да бъдем балансът между всички наши съседи.“

И все пак иранците са врагове, чиито лоялни шиитски милиции в Ирак редовно атакуват кюрдите и които сега понасят удари. Много кюрди също са изкушени да аплодират бомбардировките, целящи свалянето на режима.

Барзани получава прякора си, водейки партизанските сили Пешмерга срещу Саддам, и все още е един от най-високопоставените командири на групата. Той е и братовчед на регионалния президент Нечирван Барзани и водещ член на един от двата клана, които доминират кюрдската политика в Ирак.

Нито президентът Барзани, нито неговият чичо и предшественик Масуд, все още доминиращата сила в региона, са давали публични интервюта. Президентът Тръмп се обади на Масуд Барзани в началото на конфликта, за да повдигне въпроса за възможността за използване на кюрдските сили от Иран като острие на копието на сухопътна офанзива срещу режима.

Въпросът е толкова чувствителен, че нито Барзани е потвърдил естеството на разговора, нито какъв е бил отговорът им.

Но всеки стратегически анализ би казал, че тези кюрдски групировки са твърде слаби сами по себе си, за да нанесат големи щети на режима. Отпорът на режима срещу Кюрдистан за това, че им е позволил да атакуват, също би бил брутален.

Той каза, че бойните групи все още са базирани зад линия на поне 20 км от границата, откъдето са били изтеглени съгласно споразумение с федералните власти в Багдад.

Сега той е поискал от същите тези федерални власти да играят своята роля в сделката - ограничавайки проиранските милиции, базирани на юг, които в подкрепа на режима изстрелват ракети и дронове по цели в Кюрдистан, включително главната американско-британска военна база в Ербил.

Това е другата страна на иракската монета. Федералните власти също искат да стоят настрана от войната, като официално са ангажирани с независимостта и от двете чуждестранни сили, които се стремят да „защитават интересите си“ в Ирак - Техеран и Вашингтон.

Повечето иракчани не биха искали да имат нито насилствени шиитски милиции, моделирани по подобие на Хизбула в Ливан, нито американски бази в Ирак. Но самият Ирак е твърде слаб, за да наложи насилствено решение или да наложи ред без външна подкрепа.

Последния път, когато едната страна се оттегли, когато президентът Обама изтегли американските сили през 2011 г., резултатът беше хаос, бунт на Ислямска държава, подкрепен от много сунити, негодуващи срещу безсрамното шиитско господство, и американско завръщане с още по-голяма сила.

Този път Ирак е в уникалната позиция да бъде бомбардиран и от двете страни

- Иран удари цивилни цели, както и военни в Кюрдистан, а САЩ удариха бази на шиитски бойци, убивайки редица бойци.

Иракският премиер Мохамед Шиа ал-Судани отчаяно призова двете страни да се въздържат, но без резултат. В разговор с лидерите на ЕС миналата седмица той предложи да създадат съюз, който да донесе мир в региона.

Ирак често е уязвим, но сега повече от обикновено. След изборите през ноември, които бяха неубедителни, всички страни, включително проирански шиитски групировки, шиитски националисти, сунити, кюрди и други, все още се пазарят, за да се споразумеят за министър-председател.

Никой потенциален лидер не може да заплаши да се изправи срещу проиранските милиции, тъй като ще се нуждае от гласовете на техните политически представители, за да спечели поста – или да го запази, както е в случая със Судани.

При липсата на силна централна държава много иракчани се страхуват, че Ислямска държава ще започне да се възстановява, подкрепена от завръщащите се от сирийските затвори.

„Техните спящи клетки ще се върнат в действие“, каза Барзани. „Те все още са там.“

За Кюрдистан войната е напомняне за постоянните битки, които са водили срещу Багдад, Ислямска държава и понякога помежду си.

Съществува и допълнително усещане, че те не искат да предадат своите събратя кюрди в Иран, които са били особена мишена за репресиите и екзекуциите на режима.

„Никой не може да ни забрани да се бием в Иран, да се бием на нашата земя“, каза Баба Шейх Хюсеини, лидер на една от по-малките кюрдско-ирански партизански групировки, Хабат. Но той добави: „Трябва да се координира с американците. Сега не е възможно.“

Кюрдистан е място, от което малцинствата бягат от цял ​​Ирак и отвъд него. Сега той е дом на повече християни, отколкото където и да е другаде в страната, и на нарастващ брой малцинства от съседна Сирия, страхуващи се от новия сунитски ислямистки режим.

Ано Джаухар Абдока, министър в кюрдското регионално правителство и лидер на Християнския алианс, заяви, че се опасява от нова вълна на емиграция на малцинства от региона.