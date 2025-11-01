Актрисата Елена Петрова: Днешните будители са скромни и тихи

В съботното издание на “България сутрин” актрисата Елена Петрова говори за съхранението на духовността и националната ни идентичност. Тя споделя, че будителят, в смисъла от миналото, е по-различен от този в 21 век.

“Те не развяват факли, мечове, знамена, те са от съвсем различно тесто. На церемонията "Будител на годината" казах "шапки долу" заради тяхната скромност. Почти никой от тях не искаше да говори, да бъде номиниран, въпреки че други хора са ги признали за будители", споделя Петрова.

Тя даде пример със скромността на 18-годишния Мартин Атанасов, който създаде "Черната писта" на катастрофите в България. Светослав Димитров, който се хвърли в огъня в Сакар, за да спасява хора и гора, заради което получи сериозни изгаряния по цялото тяло.

Николай Попов, бащата на убитата в катастрофа Сияна, който е казал, че не се чувства будител. Той обаче се превърна в резонатор на ужаса с войната по пътищата и огласява всяко решение или липса на такова, което засяга регулацията на движението.

"Те се прибират в себе си. Това са безценни хора, които искат тихо и кротко, без демонстрация, да вършат своята работа. Днешният будител е тих, не демонстрира своите качества", сподели актрисата.

Петрова е на мнение, че България има нужда от визионери. “Добрите, мъдри, интелигентни хора са се прибрали в себе си", споделя актрисата пред Bulgaria ON AIR.

Агресията

Петрова е посланик на добра воля на УНИЦЕФ за България и темата с детската агресия ѝ е много присърце. Тя е категорична, че поведението, на което все по-често ставаме свидетели, е вик за помощ от деца, които не са чути в семейството и обществото.

"Тези деца са на арена - детството не е арена, то трябва да е дом, семейство, не може да се биеш - дали в мола, в училище... Нещо се е счупило по пътя им в това детство, където трябва да има спорт, книги, филми, дори и малко социални мрежи, и от там може да се научат добри неща", коментира актрисатс.

Тя призова родителите да не си затварят очите за проблемите на децата си.

