IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Гюров: Бъдещето на България зависи от отговорността, която всички сме готови да поемем днес

Служебният премиер направи паралел с Априлското въстание

16.03.2026 | 21:19 ч. Обновена: 16.03.2026 | 21:20 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Бъдещето на България зависи от отговорността, която всички сме готови да поемем днес, заяви служебният премиер Андрей Гюров на церемонията по награждаване на победителите в Годишните награди за отговорен бизнес 2025 в „София Балкан Палас“.

„Много е важно какъв пример даваме с решенията, които взимаме и каузите, които подкрепяме. Този пример е най-голямата отговорност“, посочи Гюров. Отговорността, когато си постигнал успех, да върнеш на обществото, което те е създало, и от друга страна – да можеш да признаеш, че успехът не винаги е личен, добави още служебният премиер.

По думите му, успехът е следствие на много неща – понякога на институциите, по-често средата, в която работим, и почти винаги екипите, с които сме създали тези успехи.

Свързани статии

„Ние в Министерски съвет също се занимаваме с организацията по честването на 150 години от Априлското въстание. Направихме много интересен паралел – преди 150 години българските възрожденци са били изправени пред избор, който е много подобен на избора, който стои пред нас днес“, каза  Андрей Гюров.

 Според него изборът е какъв пример даваме. „Тези възрожденци са били всъщност много успешни търговци, хора с подреден живот и бизнес“, припомни Гюров. Те са решили да вложат енергията, времето, средствата, които са имали, над нещо много по-голямо – бъдещето на България, добави премиерът.

За мен е изключително приятно да връча наградите, които са именно за хората, които дават пример и инвестират обратно своя успех върху обществото, което ги е създало, каза Андрей Гюров.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гюров България отговорност
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem