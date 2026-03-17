Защо оръжейни компании и чужди държави даряват $32 млн. на американски мозъчни тръстове

Според най-актуалните налични списъци с донори през 2024 г. водещите аналитични центрове са получили над 25 милиона долара от чуждестранни правителства и 7 милиона долара от подизпълнители на Пентагона. Тази цифра представлява консервативна оценка, тъй като около 40 % от аналитичните центрове изобщо не разкриват информация за своите донори, пише за RS Ник Кливланд-Стаут, научен сътрудник в програмата „Демократизиране на външната политика“ в Института „Куинси“.

Тези констатации произтичат от наскоро актуализирания ни Think Tank Funding Tracker, който вече включва 75-те най-големи мозъчни тръстове за външна политика в САЩ и проследява всички средства, постъпващи към тях от чужди правителства, правителството на САЩ и изпълнители на Пентагона.

Най-големият донор сред подизпълнителите на Пентагона беше Northrop Grumman, която даде над 1,1 милиона долара на мозъчни тръстове през 2024 г.

Същите тези мозъчни тръстове редовно промотират амбициозно ново въоръжение, което е от полза за техните донори. Например, Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) промотира идеята на администрацията на Тръмп за „Златния купол“ за създаване на противоракетна защита – огромно предизвикателство, за което много експерти казват, че е малко вероятно да предотврати ядрена атака. През октомври CSIS публикува кратко изявление, в което твърди, че „Златният купол и силната противоракетна отбрана ще осигурят на Съединените щати ценно предимство в областта на сигурността, нов инструмент за стратегическо възпиране и път към запазване на мира“. В виртуален разговор, публикуван на YouTube канала на мозъчния тръст относно „Златния купол“ миналия месец, старшият сътрудник на CSIS Том Карако заяви, че „Златният купол“ е „абсолютно закъснял“.

Както можеше да се очаква, CSIS се финансира от същите тези подизпълнители на Пентагона, които вероятно ще спечелят от договорите за „Златния купол“. Агенцията за противоракетна отбрана обяви хиляди компании, които отговарят на критериите за участие в договорите за противоракетна отбрана „Златен купол“, включително Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics, General Dynamics и RTX, като всяка от тях е дарила поне 250 000 долара на CSIS през тази година.

Тинк-танковете рядко са обект на проверка за тези финансови взаимоотношения, защото те рядко се разкриват от основните медии. В един от редките случаи журналистката Хинд Хасан притисна Марк Маса, заместник-директор в Атлантическия съвет, относно тези конфликти на интереси. В документална поредица на Al Jazeera за бизнеса с войната Хасан зададе въпроса без заобикалки на служителя на тинк-танка: „Как можете да се отделите от интересите на оръжейните компании, когато получавате пари от тях?“

Маса, чийто мозъчен тръст приема повече финансиране от подизпълнители на Пентагона и чужди правителства, отколкото всеки друг, замълча за цели десет секунди, преди да отговори: „Мисля, че сте права, че това е нещо, за което много хора са коментирали, връзката… връзката между, знаете, интересите, виждаме това, виждаме това, знаете, виждаме това често.“

Маса може би се е затруднил да отговори, защото въпросът сочи към това как всъщност функционират мозъчните тръстове в Америка. Дарителите имат намерения; ако Атлантическият съвет пише прекалено критично за RTX, Northrop Grumman или Lockheed Martin, всеки от които е дал по над 100 000 долара през 2024 г., мозъчният тръст рискува да ги загуби като дарители.

Вместо да поддържат здравословна дистанция, много мозъчни тръстове възприемат подход, по-скоро наподобяващ прегръдка. Атлантическият съвет открито рекламира ползите от това да си корпоративен дарител; според уебсайта им, партньорствата им „отива отвъд традиционното спонсорство и представляват силно сътруднически усилия, които предлагат на компаниите най-ефективния начин да работят със Съвета за разработване на практични решения на общи предизвикателства.“

Много от страните с най-големи дарения са съюзници на САЩ по договори, включително Канада, Обединеното кралство и Япония. Редица авторитарни страни от Близкия изток, които разчитат на американски оръжейни системи, също даряват значителни суми на мозъчни тръстове, включително ОАЕ, които дадоха над 3 милиона долара през 2024 г. Съседките на ОАЕ – Катар и Саудитска Арабия – също бяха сред най-големите донори през 2024 г., дарявайки съответно над 1,2 милиона долара и 620 000 долара.

Най-големият чуждестранен правителствен донор от 2019 г. насам са Обединените арабски емирства,

които през този период са разпределили колосалната сума от 20 милиона долара между мозъчните тръстове във Вашингтон. В миналото тези дарения са били обвързани с условия. През 2016 г. Центърът за нова американска сигурност (CNAS) получи 250 000 долара за изготвяне на доклад за износа на дронове. Когато мозъчният тръст състави предложение, тогавашният главен изпълнителен директор Мишел Флорной изпрати имейл до посланика на ОАЕ Юсеф Ал Отайба, според репортаж на The Intercept. „Моля, уведомете ни дали това е, което имахте предвид“, написа Флорной. Когато докладът беше финализиран, Отайба отговори с похвала за проучването: „Мисля, че това ще помогне да насочим дебата в правилната посока.“ След това CNAS публикува доклад, в който се предполага, че нежеланието на САЩ да прехвърлят дронове кара страните да се обърнат към Китай, като цитира ОАЕ като един от тези примери.

И това е само финансирането, което успяваме да проследим. 30 от 75-те най-големи мозъчни тръстове в САЩ не разкриват нищо за източниците си на финансиране, въпреки че изготвят влиятелни проучвания, често се появяват в медиите и съветват политиците. По-рано този месец, например, Вашингтонският институт за близкоизточна политика даде показания пред Комитета по външни работи на Камарата на представителите пет пъти в рамките на само една седмица, въпреки че не разкрива публично нищо за своите донори.

Тази епидемия от „тъмни пари“ в мозъчните тръстове е по-тежка в САЩ, отколкото във всеки друг регион в света. Според годишно проучване на On Think Tanks, само 35% от северноамериканските мозъчни тръстове разкриват източниците си на финансиране, в сравнение с 67% в Азия и 58% в Африка. Това е допринесло за изключително ниските нива на доверие в мозъчните тръстове, отчитани от американската общественост.

Прозрачността относно финансирането трябва да бъде минимално изискване за достоверност. Много други водещи мозъчни тръстове във Вашингтон – включително Американският институт за предприемачество, Фондацията за защита на демокрациите и Институтът за политика „Америка на първо място“ – не разкриват нищо за своите донори. Колко от тези мозъчни тръстове приемат милиони от оръжейната индустрия или чужди правителства, докато настояват за решения в американската външна политика, които облагодетелстват същите тези донори?

За щастие, поне някои мозъчни тръстове във Вашингтон са похвално прозрачни. Кендра Уайт, старши директор по институционално развитие в Центъра за глобално развитие, обясни пред RS, че те публикуват своите донори „като част от силен институционален ангажимент към безпристрастност, прозрачност и отчетност“. Представител на New America, друг прозрачен мозъчен тръст, заяви пред RS, че „нашите изследователски или образователни дейности не се направляват или влияят по никакъв начин от финансовите ни поддръжници“.

Енрике Мендизабал, директор на On Think Tanks, предложи в скорошна публикация в блога си, че мозъчните тръстове трябва да си зададат трудни въпроси относно това дали поддържат интелектуална автономия. Мендизабал казва, че мозъчните тръстове трябва да могат да погледнат обществеността в очите и да кажат: „Ето кой ни плаща. Ето какво правим с парите. Ето границите, които няма да пресечем. И ето как можете да ни потърсите сметка, когато се провалим.“

Ако мозъчните тръстове не се съобразят доброволно с този съвет и на практика останат организации с „тъмни пари“, Конгресът трябва да се намеси и да наложи прозрачност на мозъчните тръстове, като приеме законодателство като Закона за прозрачност на мозъчните тръстове, който ще изисква от всички мозъчни тръстове да разкриват всички свои донори от чужди правителства. Това би било решаваща крачка напред към възстановяване на сриващото се доверие на обществеността в мозъчните тръстове и експертите по политики.