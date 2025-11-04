IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия: Затягаме обръча около град Покровск

Украйна съобщи, че е отблъснала 55 атаки в района

04.11.2025 | 16:30 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Руското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили затягат обръча около украинските войски в Покровск – транспортен и логистичен възел, който Москва се опитва да превземе вече повече от година, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС.

В изявление, цитирано от ТАСС, министерството съобщи, че руските сили са прочистили 35 сгради в Покровск от украински войници. 

В документа се казва още, че руските сили затягат обръча и около град Купянск в Харковска област. 

Ройтерс не може да потвърди информацията за ситуацията на бойното поле. 

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени. Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че в района на Покровск са отблъснати 55 атаки срещу десетки селища, включително Шахове, Володимиривка, Федоривка, Мирнохрад, Молодецке, предаде Укринформ. (БТА)

войната в Украйна Русия Покровск Купянск
