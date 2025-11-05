IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Помелият шест коли Филип Маркулиев излиза от ареста срещу 5 бона

Много съжалявам, не е имало умисъл, заяви бившият шеф на "Автомагистрали"

05.11.2025 | 14:42 ч. 31
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийският районен съд пусна срещу 5 хиляди лева гаранция бившия член на УС на държавното дружество „Автомагистрали“ Филип Маркулиев, който в неделя се вряза в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша". Искането на прокуратурата за постоянен арест не беше удовлетворено.

Маркулиев е обвинен за шофиране след употреба на алкохол и нанесени имуществени щети. Кръвната проба на 42-годишния мъж показа над 1,5 промила. Инцидентът се размина без пострадали.

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки. Концентрацията на алкохол не е толкова висока, посочиха магистратите и подчертаха, че в случая не може да бъде изведена обществена опасност, предаде Нова тв. 
Според прокуратурата той системно е нарушвал Закона за движение по пътищата. Бил е глобяван както за скорост, така и за шофиране след употреба на алкохол. 

Маркулиев заяви: "Много съжалявам за случилото се. Срамувам се, не е имало умисъл. Лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Молбата ми е, тъй като имам фирма с действащи договори, да ми бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, за да мога да работя". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Филип Маркулиев катастрофа Витошка гаранция СРС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem