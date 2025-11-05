"Дивото Зове": Кемперът на мечтите ти тръгва на пътешествие в България

Националната кампания „Дивото Зове – Къде е кемперът днес?“ стартира на 5 ноември, за да открие сезона на празниците и големите подаръци. Инициативата, организирана от туристическа агенция Palms Travel, превръща пътуването в истинско преживяване с фокус върху свободата, която ти дава пътуването с кемпер.

Специалната подвижна къща се отправя на обиколка из България, стартирайки от Самоков, за да срещне хора, които обичат свободата, движението и вдъхновението на пътя.

От Самоков до Банско, от София до Благоевград – кемперът на Palms Travel ще спира в различни градове, където всички любители на приключенията ще могат да се снимат с него, да споделят своя момент и да участват в игра с големи награди.

Всеки може да участва в предизвикателството. Как?

Първата стъпка е да бъде намерен кемперът в центъра на града. След това е необходимо участниците да се снимат или заснемат кратко видео с него, да споделят кадъра в социалните си мрежи с хаштаговете #ДивотоЗове и #ХваниКемпера и да тагнат @PalmsTravel.

Всеки участник влиза в томбола за страхотни награди - от 10-дневна почивка с кемпер или 3500 лв. парична награда, до нов iPhone 16, тематични Camper Experience Box изненади и специални ваучери за най-креативните постове.

Специални събития и изненади

По време на кампанията кемперът ще има специални гости. Още в Перник на 6-и ноември атмосферата ще разчупи Андрей Кумбаров-Кумбата, на 8-и ноември в Разлог страстите ще нажежи с горещи изпълнения Фики, а на 26-и ноември и на 3-и декември в програмата ще се включат съответно Кристиян Янков и Васил Андонов.

Кемперът ще гостува и на няколко събития, като волейболната среща „Левски София“ – МОК Мурса (Осиек) на 12-и ноември, сряда в зала „Левски София“ в Garitage Park и на футболния мач “Левски” - “Септември” на стадион „Георги Аспарухов“ на 30-и ноември, неделя.

Финалът на „Дивото Зове“

Голямото теглене на наградите в кампанията „Дивото зове“ ще се проведе на 17 декември, когато в профила на @palms travel в Instagram ще бъдат обявени големите победители.

Всеки авантюрист просто трябва да следи маршрута на кемпера, да го намери в своя град и да се включи в най-приключенската кампания на годината!

А тук може да видите план график с населените места, през които ще мине турнето.