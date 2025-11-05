Правителството не се отказва, пак предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС

Правителството предлага на парламента Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС, съобщиха от правителствената пресслужба.

Решението е взето на днешното заседание на кабинета във връзка с процедурата по избор на председател на Агенцията, приета от Народното събрание.

Припомняме, че кабинетът вече беше предложил Денев за поста, но президентът Румен Радев отказа да издаде указ за назначаването му.

Броени часове по-късно управляващите написаха законопроект за промяна в закона, с който отпадна президентският указ. Текстовете минаха скоростно въпреки наложеното вето.