Албена, която пострада при ралито край Варна, има нужда от помощ за лечението си

Тя се нуждае от протеза

05.11.2025 | 22:01 ч. 2
Стопкадър: bTV

27-годишната Албена Станчева, която пострада тежко при катастрофата с публика на рали във Варна преди месец, има нужда от средства за лечение, рехабилитация и протеза.

"Това е последното, което помня. Снимахме и гледахме ралито. След това помня болницата", казва за bTV Албена, която заснема в клип фаталния инцидент.

Жената изпада в кома за четири дни. Претърпява няколко операции, включително ампутация на крак. Родителите ѝ се грижат за 3-годишната ѝ дъщеря.

"Аз съм единственият ѝ родител, който полага грижи за нея. Трябва да го направя, заради нея съм силна, заради нея се боря. Тя ми е стимула", казва Албена.

Свързани статии

Все още не е ясно колко пари са нужни за пълно възстановяване. Затова бащата на 12-годишната Сияна, която загуби живота си в катастрофа, излезе с обръщение.

"Нека да ѝ помогнем, като съберем средства за протеза и лечението нататък. Призивът ми е да върнем усмивката на една млада самотна майка", каза Николай Попов.

"Една майка да бъде отново с дъщеря си и да може да се грижи за нея така, както преди. Тя много обичаше да ходим на кино заедно, да си играем на площадката, когато се прибера от работа", споделя Албена.

Лечението ѝ продължава варненската болница "Света Анна".

Състезателната кола на Нейко Нейков се вряза в зрители на автомобилното състезание Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025 в неделя. При инцидента загина 60-годишен мъж. Състезателната кола е изпуснала завоя, минала е през мантинелата. При инцидента са пострадали общо 8 души.

Полевият тест за алкохол на водача бил отрицателен, но този за наркотици показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. По-късно кръвната проба за алкохол и наркотици излезе отрицателна.

Ако имате желание и възможност да помогнете на Албена, данните на дарителската сметка са:

Банка ДСК
Титуляр: Албена Стоянова Станчева
IBAN: BG59STSA93000032187314
BIC: STSABGSF
Валута: BGN

