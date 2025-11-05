Албена, която пострада при ралито край Варна, има нужда от помощ за лечението си

27-годишната Албена Станчева, която пострада тежко при катастрофата с публика на рали във Варна преди месец, има нужда от средства за лечение, рехабилитация и протеза.
"Това е последното, което помня. Снимахме и гледахме ралито. След това помня болницата", казва за bTV Албена, която заснема в клип фаталния инцидент.
Жената изпада в кома за четири дни. Претърпява няколко операции, включително ампутация на крак. Родителите ѝ се грижат за 3-годишната ѝ дъщеря.
"Аз съм единственият ѝ родител, който полага грижи за нея. Трябва да го направя, заради нея съм силна, заради нея се боря. Тя ми е стимула", казва Албена.
Все още не е ясно колко пари са нужни за пълно възстановяване. Затова бащата на 12-годишната Сияна, която загуби живота си в катастрофа, излезе с обръщение.
"Нека да ѝ помогнем, като съберем средства за протеза и лечението нататък. Призивът ми е да върнем усмивката на една млада самотна майка", каза Николай Попов.
"Една майка да бъде отново с дъщеря си и да може да се грижи за нея така, както преди. Тя много обичаше да ходим на кино заедно, да си играем на площадката, когато се прибера от работа", споделя Албена.
Лечението ѝ продължава варненската болница "Света Анна".
Състезателната кола на Нейко Нейков се вряза в зрители на автомобилното състезание Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025 в неделя. При инцидента загина 60-годишен мъж. Състезателната кола е изпуснала завоя, минала е през мантинелата. При инцидента са пострадали общо 8 души.
Полевият тест за алкохол на водача бил отрицателен, но този за наркотици показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. По-късно кръвната проба за алкохол и наркотици излезе отрицателна.
Ако имате желание и възможност да помогнете на Албена, данните на дарителската сметка са:
Банка ДСК
Титуляр: Албена Стоянова Станчева
IBAN: BG59STSA93000032187314
BIC: STSABGSF
Валута: BGN