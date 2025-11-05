Ивелин Михайлов се оплака: Сложиха ми тоалетна хартия на вратата

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов се оплака, че някой е закачил тоалетна хартия на бравата на входната му врата.

В профила си в социалната мрежа той написа:

"Странните случайности продължават. Сложиха ми тоалетна хартия на врата на мястото, където отсядам.

Входът се заключва и няма достъп до външни хора. Обиколих да видя по вратите и само на моята има.

Явно искат да покажат, че зная къде живея и може би тази хартия значи нещо. Ако някой знае да ми каже."

Депутатът публикува и снимки за доказателство.

Коментарите под поста са вече почти 500 в двете крайности - от съвети за защита и възхвала, до закани към бизнеса на депутата и Исторически парк.

"Слагай камери или сменяй квартирата", лаконично го посъветва режисьорът Максим Генчев.

"Някой е правил магия срещу вас, за да изчезнете. Идеята е, че ще проработи, ако го пипнете това нещо. Бялото е символ на смърт в някои източни култури. Просто знак, че ви следят и знаят къде сте. Някой е по-добър със символни жестове, отколкото с думи", смята Десислава Станчева.

"Бог да ви пази, неудобен сте!", "Българската Мафия се е Яко Уплашила!!! Треперят не само от Страх но и от Злоба!", пишат привърженици на формацията.

Има и съвети: "Проверете и за подслушващи устройства.За подхвърляне на компромати. Както и за камери. Хубаво е да имате и резервни места за отсядане. Както и за хора които да са с Вас постоянно".

"По нашия край казват: сложат ли ти тоалетна хартия на вратата, на избори е!!!", допълват други под поста.