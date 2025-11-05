IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Внезапно почина зам.-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов

Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване

05.11.2025 | 11:34 ч. Обновена: 05.11.2025 | 11:38 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Почина заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов - дългогодишен преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“ и една от водещите фигури в развитието на българското плуване и водното спасяване, съобщиха от Българската федерация по плувни спортове.

„На 65-годишна възраст внезапно ни напусна доц. Стоян Андонов. Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване.

Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове” на Национална спортна академия “Васил Левски”. Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. 

До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта“, пишат от Българската федерация по плувни спортове. 

