Внезапно почина зам.-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов

Почина заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов - дългогодишен преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“ и една от водещите фигури в развитието на българското плуване и водното спасяване, съобщиха от Българската федерация по плувни спортове.

„На 65-годишна възраст внезапно ни напусна доц. Стоян Андонов. Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване.

Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове” на Национална спортна академия “Васил Левски”. Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой.

До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта“, пишат от Българската федерация по плувни спортове.